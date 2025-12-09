Ford annuncia la prossima fase della sua strategia in Europa: nuova partnership cruciale, nuovi prodotti e un appello a rivedere le normative

COLONIA, Germania, 9 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Ford ha annunciato oggi la prossima fase della sua trasformazione in Europa, rafforzando il proprio impegno nella regione per crescere sia con le vetture sia con i veicoli commerciali, attraverso una strategia incentrata su agilità, efficienza dei costi e lavorando per rendere il marchio ancora più distintivo.

La strategia di Ford per l'Europa si basa su tre pilastri: rafforzare ulteriormente la sua divisione di successo dei veicoli commerciali Ford Pro, espandere la gamma di auto con nuovi modelli distintivi, e ottimizzare il suo sistema industriale per aumentare la capacità e assicurare efficienza dei costi.

Per costruire un business profittevole e sostenibile in Europa, il prossimo capitolo di Ford vedrà una nuova offerta di prodotti accessibili e una varietà di alimentazioni. Vetture e veicoli commerciali, progettati per supportare la scelta del cliente nel suo percorso verso l'elettrificazione e aumentare la competitività di Ford in un mercato sempre più aggressivo. I nuovi veicoli amplieranno l'attuale gamma di prodotti Ford, e saranno disponibili negli showroom nel 2028.

"Come azienda americana, vediamo l'Europa come la capo fila della trasformazione globale della nostra industria", ha dichiarato Jim Farley, presidente e CEO di Ford Motor Company. "Il modo in cui competiamo qui – il modo in cui innoviamo, collaboriamo e investiamo – porrà le fondamenta per le prossime generazioni. Vogliamo costruire un futuro solido in Europa, ma questo futuro ci richiede di imparare a muoverci con più velocità ed efficienza che mai."

Ford ha annunciato oggi una partnership strategica con Renault Group come primo passo per accelerare questo piano. La partnership include:

La partnership combina l'esperienza, la scala industriale e un bacino fornitori di due importanti marchi, unendo efficienza e scalabilità di produzione necessarie per competere in una regione altamente dinamica.

"Il nostro piano mira a far crescere sempre più l'Ovale Blue", ha dichiarato Jim Baumbick, Presidente di Ford Europa. "Stiamo sfruttando partnership strategiche per garantire la nostra competitività, concentrandoci senza esitazioni sul prodotto. Saranno veicoli divertenti da guidare, completamente connessi e dal design distintivo per differenziarsi dalla massa."

Sfruttare i dati per aumentare la produttività per i clienti commerciali

Ford Pro continua a essere il motore del business europeo dell'azienda. La divisione si sta muovendo oltre l'hardware per offrire un ecosistema completo di software e servizi. Trasformando miliardi di dati in informazioni preziose, il sistema Ford Liive Uptime, nel solo 2024, ha permesso alle aziende europee di guadagnare circa 820.000 giorni aggiuntivi di operatività.

Una storia di partnership, e un'ottimizzazione delle operazioni produttive di Ford

L'annuncio odierno con Renault Group raccoglie l'eredità di storie di partnership di successo che Ford ha portato avanti in Europa con Koç Holding e Volkswagen. Facendo leva sulle piattaforme dei partner, l'azienda ha sviluppato prodotti inconfondibilmente Ford – accessibili, innovativi e altamente differenziati.

Ford Otosan, la joint venture con Koç Holding, è ampiamente considerata una delle partnership di maggior successo nel settore ed è un significativo motore di valore per il business dei veicoli commerciali Ford in Europa. Integrati nelle attività produttive europea di Ford, gli stabilimenti Ford Otosan sono stati oggetto di un importante investimento di 380 milioni di sterline che ha permesso di dotarli di unità di trazione elettrica prodotte a Halewood, nel Regno Unito, e di tecnologie avanzate per la produzione dei motori, condivise con lo stabilimento Ford di Dagenham nel Regno Unito.

L'alleanza con Volkswagen ha permesso a Ford di rafforzare congiuntamente sia il business dei veicoli commerciali sia quello delle vetture. L'attuale gamma di veicoli elettrici Ford derivanti dall'alleanza è prodotta presso il suo nuovo Electric Vehicle Centre di Colonia, in Germania.

Inoltre, Ford sta ulteriormente sviluppando le sue attività produttive in Europa, per sostenere e guidare il passaggio a veicoli a più alimentazioni, che permettano maggiore scelta per i clienti.

Lo stabilimento Ford di Valencia continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione del piano di Ford che punta a offrire una gamma di vetture sempre più ampia.

Ford chiede un allineamento politico costruttivo

La strategia di Ford per l'Europa è pensata per affrontare le normative in evoluzione sulle emissioni di CO2 in Europa, fornendo ai clienti una scelta di alimentazioni varia e accessibile durante la transizione all'elettrificazione. L'attuale quota di veicoli elettrici in Europa è stabile al 16,1%, ben al di sotto del 25% di nuove immatricolazioni di veicoli richiesto per raggiungere i rigorosi obiettivi di CO2 dell'Europa entro il 2025.

"Dobbiamo consentire a tutti di beneficiare dell'elettrificazione e lasciare che i clienti scelgano – che si tratti di veicoli completamente elettrici o ibridi", ha dichiarato Jim Baumbick, Presidente di Ford Europa. "Si tratta di rendere la transizione più attraente e più accessibile per tutti i consumatori e le aziende, stimolando la domanda senza soffocarla."

Ford propone tre passi per garantire una transizione di successo:

*"Partnership" si riferisce a una collaborazione generale tra le parti e non implica la definizione di alcuna legal entity, né la condivisione di rischi finanziari o legali.

Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) è un'azienda globale con sede a Dearborn, Michigan, impegnata ad aiutare a costruire un mondo migliore, dove ogni persona è libera di muoversi e perseguire i propri sogni. Il piano Ford+ dell'azienda per la crescita e la creazione di valore combina i punti di forza esistenti, nuove capacità e relazioni costanti con i clienti per arricchire le esperienze dei clienti e rafforzare la relazione con essi. Ford sviluppa e produce innovativi veicoli, come van, veicoli sportivi, furgoni commerciali e automobili, oltre ai veicoli di lusso Lincoln, e a offrire un ecosistema di servizi connessi. L'azienda lo fa attraverso tre segmenti di business incentrati sul cliente: Ford Blue, che progetta veicoli iconici a benzina e ibridi; Ford Model-e, che sviluppa veicoli elettrici all'avanguardia dotati di software integratiper esperienze digitali incredibili; e Ford Pro, che aiuta i clienti commerciali a trasformare ed espandere le loro attività con veicoli e servizi su misura per le loro esigenze. Inoltre, Ford fornisce servizi finanziari tramite Ford Motor Credit Company. Ford impiega circa 170.000 persone.

