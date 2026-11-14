Formazione obbligatoria per i datori di lavoro entro maggio 2027: Progetto81 fa il punto su scadenze e novità

Milano, 11 novembre 2026 - La formazione obbligatoria datori di lavoro 2027 è una delle scadenze che le imprese devono considerare nella pianificazione dei prossimi mesi. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha previsto un percorso specifico anche per i datori di lavoro che non svolgono direttamente i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Il periodo transitorio previsto dall’Accordo si conclude a maggio 2027.

Progetto81 S.r.l., società attiva nella consulenza e nella formazione per la sicurezza sul lavoro, invita le aziende a esaminare la propria posizione formativa prima di arrivare a ridosso della scadenza. Una verifica tempestiva permette di distinguere i casi in cui il percorso è necessario da quelli in cui possono trovare applicazione crediti formativi o esoneri previsti dalla disciplina.

Che cosa cambia per i datori di lavoro

L’Accordo Stato-Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel maggio 2025, ha riorganizzato requisiti, durata e modalità di numerosi corsi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per i datori di lavoro è previsto un corso di durata minima di 16 ore, distinto dalla formazione richiesta a chi assume direttamente il ruolo di RSPP. Per le imprese affidatarie nei cantieri è previsto, nei casi stabiliti, un modulo aggiuntivo di 6 ore.

Il percorso affronta il quadro normativo, gli obblighi e le responsabilità, l’organizzazione della prevenzione, la gestione dei rischi e il rapporto con le figure aziendali coinvolte nella tutela dei lavoratori. Il corso datori di lavoro RSPP 2027 non riguarda quindi soltanto il conseguimento di un attestato, ma competenze da applicare alle decisioni quotidiane dell’impresa.

Il richiamo di Progetto81: prima verificare, poi programmare la formazione adeguata

Non tutte le situazioni sono identiche. Gli attestati precedentemente conseguiti e i ruoli già ricoperti devono essere valutati alla luce delle disposizioni transitorie e dei criteri di riconoscimento dei crediti formativi. Progetto81 raccomanda di partire da una ricognizione della documentazione disponibile, per individuare eventuali percorsi ancora da completare.

«La novità è rilevante perché pone la formazione del datore di lavoro al centro dell’organizzazione della prevenzione. Prima di iscriversi a un corso è importante verificare la propria situazione: è il modo più efficace per programmare correttamente gli adempimenti», dichiara Andrea Rigamonte, responsabile di Progetto81.

Il corso di 16 ore e le modalità di partecipazione

Tra le proprie attività Progetto81 propone un corso datore di lavoro di 16 ore in modalità e-learning, dedicato ai contenuti previsti dall’Accordo. La formazione online permette di distribuire lo studio nel tempo, nel rispetto delle condizioni e delle verifiche previste per questa tipologia di percorso. La società affianca inoltre le imprese con consulenza sulla sicurezza sul lavoro, servizi di RSPP esterno e ulteriori attività formative.

Per le organizzazioni che devono adeguarsi, il passaggio operativo è inserire la formazione obbligatoria datori di lavoro 2027 nel calendario aziendale, evitando di concentrare le iscrizioni all’ultimo momento. La pianificazione consente di coordinare la formazione con l’attività produttiva e di verificare in anticipo eventuali moduli integrativi.

«Un corso efficace deve aiutare il datore di lavoro a riconoscere le criticità e a dialogare con le figure della prevenzione. L’obiettivo non è soltanto rispettare una scadenza, ma rendere più solide le decisioni sulla sicurezza», aggiunge Andrea Rigamonte.

Progetto81

Progetto81 S.r.l. opera nell’ambito della consulenza e della formazione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con percorsi rivolti a imprese e figure aziendali e servizi di supporto agli adempimenti previsti dalla normativa.

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