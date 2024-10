Formula 1 – Leclerc favorito ma Verstappen, in Messico, è imbattuto:il poker di Super Max a 5,00 su Sisal.it

Roma, 24 ottobre 2024 – L’eco della doppietta Ferrari in Texas non si è ancora spento che la Formula 1 vola in Centro America dove, domenica, è in programma il Gran Premio del Messico. Charles Leclerc, trionfatore ad Austin, cerca un back to back per centrare la quarta vittoria stagionale, suo record in carriera. Gli esperti Sisal vedono il Predestinato vincente a 2,75 mentre la pole per il ferrarista è data a 3,00.

Appaiato in quota a Leclerc c’è Lando Norris che, al volante della McLaren numero 4, cerca riscatto dopo un Gran Premio degli Stati Uniti che lo ha visto in ombra. Il pilota inglese “parte” invece alle spalle del ferrarista per ciò che riguarda la pole: una partenza al palo di Norris si gioca a 4,00.

Ma i leader di Ferrari e McLaren devo prestare particolare attenzione a chi, sui tornanti di Città del Messico, è imbattuto: Max Verstappen. Il tre volte iridato, infatti, ha vinto tutte e tre le edizioni della corsa centroamericana e punta a servire un poker storico: il numero 1 della Red Bull, primo sotto la bandiera a scacchi, è offerto a 5,00. Si scende invece a 4,00 per vedere Max partire dalla prima casella della griglia.

Carlos Sainz, sulla seconda Ferrari, e Oscar Piastri, con la McLaren numero 81, cercheranno di inserirsi nella lotta per la vittoria anche se partono dietro, entrambi si giocano a 9,00. In doppia cifra entrambi i piloti della Mercedes: il successo di uno tra Lewis Hamilton e George Russell pagherebbe 16 volte la posta.

