Formula 1 – Max e Lando alla pari, Charles e Ferrari a caccia di un miracolo

Roma, 05 dicembre 2024 – Il circuito di Yas Marina sarà il teatro dell’ultimo atto del Mondiale 2024 di Formula 1. Il Gran Premio di Abu Dhabi, in programma domenica pomeriggio, assegnerà l’ultimo titolo rimasto, quello costruttori, visto che la corona tra i piloti è rimasta, per il quarto anno consecutivo, sulla testa di Max Verstappen. A giocarsi il successo tra le scuderie saranno la McLaren e la Ferrari con il team inglese che ha 21 punti di vantaggio sulle Rosse di Maranello. Entrambe le scuderie attendono questo trionfo da tanto tempo e si giocheranno le loro carte fino alla fine. Curiosità vuole che la contesa si decida su un tracciato storicamente poco amico di McLaren e Ferrari: gli inglesi hanno trionfato, tra i tornanti di Yas Marina, solo nel 2011 con Lewis Hamilton mentre Maranello non è mai salita sul gradino più alto del podio. Il Gran Premio di Abu Dhabi vede, per gli esperti Sisal, Max Verstappen nel ruolo di grande favorito sia perché ha trionfato in due delle ultime tre gare, sia perché dal 2020 non conosce sconfitta su questo circuito: il successo dell’olandese della Red Bull si gioca a 2,75.

Appaiato in quota a Super Max c’è Lando Norris che ha in mente un doppio obiettivo: confermare il ruolo di vicecampione iridato e regalare alla McLaren, dopo 26 anni, il titolo costruttori. Sono solo otto i punti che separano il britannico da Charles Leclerc, un gap che il pilota di Bristol vuole mantenere e, possibilmente, consolidare.

Proprio il Predestinato va a caccia di un miracolo per riportare in Ferrari un trionfo iridato che manca dal 2008. Charles Leclerc, da due stagioni, chiude in seconda posizione a Yas Marina ed è consapevole che, per centrare il titolo, non ha alternative che non la vittoria: il trionfo ad Abu Dhabi, offerto a 4,5, sarebbe il quarto per il monegasco e rappresenterebbe il suo record.

Leclerc avrà bisogno anche del supporto di Carlos Sainz, all’ultima passerella in Ferrari, per centrare l’obiettivo. La scuderia di Maranello deve recuperare il gap di 21 punti dalla McLaren: impresa difficile, i Papaya sono dati vincenti nella lotta ai costruttori a 1,16, ma non impossibile visto che il trionfo del titolo numero 17 della Rossa si gioca a 4,50.

