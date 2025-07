Gambe leggere e sistema linfatico attivo: il segreto è nell’acqua

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega come una corretta idratazione possa ottimizzare il drenaggio linfatico, contrastare la ritenzione idrica e ridurre i gonfiori estivi .

Milano, 2 luglio 2025 – Con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento delle temperature, il nostro organismo è sottoposto a un maggiore stress termico che può compromettere l’equilibrio dei liquidi corporei. Tra i sistemi più sensibili a queste variazioni c’è il sistema linfatico, una rete complessa e fondamentale per il drenaggio dei liquidi corporei, la depurazione dai prodotti di scarto cellulari e il corretto funzionamento del sistema immunitario. Un’adeguata idratazione, in questo contesto, non è solo essenziale per il benessere generale, ma rappresenta una leva fondamentale per il corretto funzionamento della circolazione linfatica.

L’acqua favorisce infatti la fluidità della linfa, previene l’ispessimento del fluido e ottimizza i meccanismi di drenaggio e filtrazione nei linfonodi. Una scarsa idratazione, invece, può condurre a una linfa più viscosa e a una ridotta efficienza del sistema linfatico, con conseguente accumulo di liquidi nei tessuti e comparsa di gonfiori, soprattutto a carico di arti inferiori, addome e volto.

“Un corretto stato di idratazione migliora significativamente la pressione osmotica e favorisce il trasporto linfatico: durante i mesi estivi, quando l’organismo è sottoposto a una maggiore perdita idrica attraverso la sudorazione, diventa prioritario reintegrare i liquidi, bevendo almeno 1,5 litri di acqua al giorno, per evitare fenomeni di congestione linfatica e ritenzione idrica cronica,” spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation.

Le alte temperature ambientali favoriscono infatti la vasodilatazione e l’aumento della permeabilità capillare, meccanismi fisiologici messi in atto dal corpo per disperdere calore. Tuttavia, questi stessi meccanismi causano un maggiore passaggio di liquidi dal comparto vascolare, provocando gonfiore e senso di pesantezza. Se il sistema linfatico non è supportato adeguatamente – anche tramite l’idratazione – si innesca un circolo vizioso in cui l’accumulo di liquidi ostacola ulteriormente la funzione drenante.

Un’idratazione corretta, associata a movimento fisico regolare, costituisce quindi una strategia semplice ma efficace per migliorare la funzionalità linfatica e contrastare in modo fisiologico la ritenzione idrica stagionale.

Fonti

Piotr Bełdowski, Adam Mazurkiewicz, Tomasz Topolinski and Tomasz Małek; Hydrogen and Water Bonding between Glycosaminoglycans and Phospholipids in the Synovial Fluid: Molecular Dynamics Study; 27 June 2019

Alessandro Zanasi; Guida alle acque minerali in bottiglia; Ed. Gm Servizi; 2021

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo del beverage in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici e bibite. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti, sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita. Sanpellegrino è impegnata inoltre con azioni concrete di sostenibilità su quattro aree chiave del proprio business: la produzione, il packaging, la logistica e il capitale naturale.

Contatti :

Responsabile relazioni esterne

Contatti:

Gruppo Sanpellegrino Prisca Peroni

prisca.peroni@waters.nestle.com

Tel: 02 3197.1



Ufficio Stampa MSL Italia

Marco Rivetta marco.rivetta.ext@mslgroup.com Tel: 02 7733 6280

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.