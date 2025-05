Garanzia estesa e altoparlanti gratuiti! Il METZ TV Festival conquista l'Italia

In segno di apprezzamento per il supporto dei consumatori, METZ ha lanciato il suo TV Festival in Italia, offrendo vantaggi esclusivi e presentando tre modelli di punta: 24MPE7000Z, MQE7600Z e MQF7500Z.

MILANO, 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- METZ, marchio di TV di fascia alta che affonda le sue radici nell'ingegneria tedesca e nell'eccellenza manifatturiera europea, si è costruita una reputazione in tutta Europa per la fornitura di televisori di alta qualità dotati di funzionalità intelligenti all'avanguardia. La sua gamma di prodotti spazia dai televisori compatti da 24 pollici ai grandi display da 100 pollici, dotati di tecnologie avanzate come OLED, Mini LED, QLED+ e LED.

Sono tre i prodotti principali che guidano questa campagna. Tra questi, il TV portatile 24MPE7000Z è un modello leggero che pesa solo 4 kg, dotato di una batteria integrata che offre fino a tre ore di riproduzione. È dotato di uno schermo opaco antiriflesso adatto sia all'uso interno che esterno. Grazie alla tecnologia Google TV, dà accesso a oltre 700.000 film e programmi: la soluzione perfetta per l'intrattenimento in movimento.

Il televisore Eye Care MQE7600Z è dotato della tecnologia avanzata QLED+ ad ampia gamma cromatica e di uno schermo antiriflesso che non affatica gli occhi, con un design che riduce la luce blu e non produce sfarfallio. Grazie al supporto Dolby Vision e HDR10+, offre colori intensi e immagini realistiche. Le funzionalità intelligenti come il controllo vocale e il design a schermo intero senza bordi rendono la visione più semplice e coinvolgente.

MQF7500Z è dotato dell'ultima tecnologia QLED+ di quinta generazione, che offre immagini più luminose e vivaci con colori più duraturi. È dotato di S AI Engine per una qualità delle immagini più intelligente, della modalità Filmmaker per la precisione cinematografica e dell'audio surround per un viaggio audiovisivo totalizzante, ideale per gli amanti dei film.

Offerte del festival e vantaggi estesi

La campagna promozionale include un'ampia gamma di TV METZ, tra cui modelli delle serie QLED, OLED, Portable e Onda, come MOD9500, MQE7600, MQD7500, MUD8500, MTD8500, MPE7000, MPE7002, MPE7200, MPE7300, MQE7000 e MQF7500.

Dall'elegante e portatile 24MPE7000Z al modello di punta "eye-care" MQE7600Z, fino al potente televisore cinematografico MQF7500Z, METZ presenta tre diverse esperienze TV adatte a ogni stile di vita. Mentre il METZ TV Festival entra nel vivo, i consumatori italiani sono invitati a esplorare sia le piattaforme online sia i negozi locali per scoprire la qualità ingegneristica tedesca, usufruire di offerte eccezionali e migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2692894/METZ_TV_Festival.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/garanzia-estesa-e-altoparlanti-gratuiti-il-metz-tv-festival-conquista-litalia-302465702.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire