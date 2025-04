Garda Village: La Castellana rinnova l’ospitalità a Sirmione

Sulle rive più suggestive del Lago di Garda, a pochi passi dalle acque trasparenti che lambiscono la penisola di Sirmione, si estende Garda Village: un’oasi turistica progettata e gestita da La Castellana S.p.A.

Garda, 15/04/2025.Sulle rive più suggestive del Lago di Garda, a pochi passi dalle acque trasparenti che lambiscono la penisola di Sirmione, si estende Garda Village : un’oasi turistica pensata per chi desidera una vacanza autentica, all’insegna del benessere, della libertà e del contatto con la natura. Con oltre sedici ettari di verde, bungalow indipendenti, case mobili moderne e un’area camper attrezzata, il villaggio accoglie ogni anno migliaia di ospiti da tutta Europa. Piscine panoramiche, spiaggia privata, sport, animazione, ristorazione di qualità: ogni dettaglio è studiato per offrire esperienze diverse, ma con un comune denominatore – sentirsi bene, in ogni momento della giornata.

A firmare questa eccellenza gardesana è La Castellana S.p.A. , storica realtà imprenditoriale con sede a Sirmione che ha saputo trasformare un sogno di ospitalità in un modello concreto di accoglienza sostenibile. Da oltre trent’anni, l’azienda promuove una visione turistica evoluta, che coniuga tecnologia, rispetto per l’ambiente, attenzione al cliente e valorizzazione del territorio. Il Garda Village è il risultato tangibile di questa filosofia: un luogo in cui la qualità del servizio va di pari passo con la tutela del paesaggio, e dove il turismo si fa motore di economia e cultura.

Nel cuore del villaggio, ogni giornata si trasforma in un’esperienza da vivere senza fretta. I bambini corrono tra gli alberi, le biciclette sfrecciano lungo i vialetti ombreggiati, le famiglie si ritrovano sul prato per una cena all’aperto o per applaudire uno spettacolo sotto le stelle. Dalle prime luci dell’alba ai tardi tramonti sul lago, il tempo al Garda Village assume un ritmo nuovo, più umano, più vero. È questo equilibrio tra libertà e accoglienza, tra natura e piccoli comfort quotidiani, che trasforma un soggiorno in un ricordo da portarsi dietro a lungo, magari da rivivere l’estate successiva.

Le recensioni degli ospiti parlano chiaro. Punteggi alti, commenti entusiasti, feedback che raccontano soggiorni indimenticabili. A colpire non è solo la posizione straordinaria, ma la cura quotidiana che si respira ovunque: nella pulizia degli alloggi, nella cordialità dello staff, nella varietà delle attività per grandi e piccoli.

Chi soggiorna al Garda Village spesso torna. E chi torna, lo consiglia. Perché qui non si prenota solo una vacanza: si vive un’atmosfera, si crea un legame.

La vera forza di Garda Village è proprio questa : riuscire ad essere molte cose per molte persone, senza mai perdere la propria anima. Per una famiglia è sicurezza e gioco. Per una coppia è romanticismo e relax. Per i più sportivi è un punto di partenza perfetto. E per tutti è uno spazio libero, accessibile, umano. Un microcosmo dove si può respirare l’essenza più sincera del Lago di Garda, con lo stile, la passione e l’impronta distintiva di La Castellana. E mentre la stagione si rinnova, il villaggio si prepara ad accogliere nuove storie da scrivere, nuove emozioni da condividere, sempre con un sorriso.

