Georgiamune e il Gruppo Menarini sottoscrivono un accordo mondiale esclusivo di licenza e di collaborazione per GIM-621, un agente immuno-oncologico orale innovativo

FIRENZE, Italia e GAITHERSBURG, Maryland, 23 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Il Gruppo Menarini ("Menarini"), società farmaceutica e diagnostica leader a livello internazionale, e Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una filiale interamente controllata del Gruppo Menarini specializzata nella messa a punto di trattamenti oncologici trasformativi per i pazienti oncologici, insieme a Georgiamune Inc., una società di biotecnologia in fase clinica impegnata nella scoperta e nello sviluppo di terapie innovative che riprogrammano i percorsi di segnalazione immunitaria per il trattamento del cancro e delle malattie autoimmuni, hanno annunciato oggi un accordo mondiale esclusivo di licenza e di collaborazione per GIM-621.

GIM-621 è un'immunoterapia orale innovativa a base di piccole molecole in fase preclinica con potenziale applicazione per il trattamento di molteplici tumori solidi. È uno dei molteplici candidati terapeutici generati dalla ricerca di Georgiamune sui nuovi meccanismi che regolano l'attivazione, la soppressione e l'omeostasi immunitaria.

In base ai termini dell'accordo di licenza e di collaborazione, Stemline riceve una licenza esclusiva a livello mondiale per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di GIM-621. Georgiamune riceverà 45 milioni di dollari in pagamenti anticipati e a breve termine. Georgiamune è inoltre idonea a ricevere pagamenti per tappe precliniche, di sviluppo, normative e commerciali, per un valore totale potenziale dell'accordo fino a 1,1 miliardi di dollari, più royalties.

"In Georgiamune, ci concentriamo sulla scoperta di nuovi meccanismi che controllano la funzione delle cellule immunitarie e sulla traduzione di tale biologia in farmaci innovativi per malattie autoimmuni e oncologia", ha dichiarato Samir N. Khleif, fondatore e Chief Executive Officer di Georgiamune. "GIM-621 è uno dei molteplici programmi che emergeranno da quel lavoro, insieme a tre programmi già in sviluppo clinico per malattie autoimmuni e oncologia. Questo accordo porta lo sviluppo oncologico globale e le capacità commerciali di Menarini a GIM-621, consentendo allo stesso tempo a Georgiamune di continuare a far progredire un'ampia pipeline costruita su meccanismi immunitari distinti".

"Siamo lieti di collaborare con Georgiamune, una società con una profonda competenza nell'immuno-oncologia che ha portato alla scoperta di GIM-621, un'immunoterapia orale innovativa promettente per il trattamento di molteplici tumori solidi", ha dichiarato Elcin Barker Ergun, CEO del Gruppo Menarini. "Questo programma si integra perfettamente nel nostro portafoglio di trattamenti contro i tumori solidi e le nostre capacità comprovate in materia di messa a punto e di commercializzazione di trattamenti oncologici ci collocano in una posizione privilegiata per accelerarne i progressi. Siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con il team di Georgiamune per sfruttare appieno il potenziale di questo approccio innovativo a beneficio dei pazienti affetti da cancro".

Informazioni su Georgiamune

Georgiamune è una società di biotecnologia in fase clinica impegnata nella scoperta e nello sviluppo di terapie innovative progettate per riprogrammare i percorsi di segnalazione immunitaria per il trattamento del cancro e delle malattie autoimmuni. La ricerca della società si concentra su nuovi meccanismi che regolano l'attivazione dei linfociti T, la funzione dei linfociti T regolatori e l'omeostasi immunitaria. Georgiamune dispone di tre programmi in fase clinica: GIM-407, un attivatore orale di linfociti T regolatori nelle malattie autoimmuni; GIM-122, un anticorpo bispecifico in oncologia; e GIM-531, un inibitore orale di linfociti T regolatori in oncologia. Georgiamune sta anche consolidando una pipeline più ampia di candidati preclinici in oncologia e per il trattamento di malattie autoimmuni, tra cui GIM-621. La società è stata fondata dal Dr. Samir N. Khleif sulla base delle scoperte del suo laboratorio sui meccanismi che controllano le risposte immunitarie. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.georgiamune.com.

Informazioni sul Gruppo Menarini

Il Gruppo Menarini è una società farmaceutica e diagnostica leader a livello internazionale, con un fatturato di 5,5 miliardi di dollari e oltre 17.000 dipendenti. Menarini si concentra su aree terapeutiche con importanti esigenze non soddisfatte, offrendo prodotti per cardiologia, oncologia, pneumologia, gastroenterologia, malattie infettive, diabete, infiammazione e analgesia. Con 18 siti di produzione e 9 centri di ricerca e sviluppo, i prodotti Menarini sono disponibili in 140 Paesi in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.menarini.com.

Informazioni su Stemline Therapeutics Inc.

Stemline Therapeutics, Inc. ("Stemline"), una filiale interamente controllata del Gruppo Menarini, è una società biofarmaceutica a livello commerciale focalizzata sulla messa a punto di trattamenti oncologici trasformativi per i pazienti. Stemline commercializza elacestrant, una terapia endocrina orale indicata per il trattamento di donne in postmenopausa o uomini adulti con recettore degli estrogeni (ER) positivo, recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) negativo, carcinoma mammario avanzato o metastatico mutato ESR1 con progressione della malattia dopo almeno una linea di terapia endocrina, negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni globali. Stemline commercializza anche tagraxofusp-erzs, una nuova terapia mirata diretta a CD123, per pazienti con neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN), un cancro ematologico aggressivo, negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni globali. Inoltre, Stemline commercializza in Europa selinexor, un inibitore di XPO1 per il mieloma multiplo. La società sta inoltre conducendo numerosi studi di espansione dell'etichetta con elacestrant e tagraxofusp rispettivamente nelle indicazioni del cancro mammario ed ematologico e dispone di una vasta pipeline clinica di farmaci candidati aggiuntivi in varie fasi di sviluppo per una serie di tumori solidi ed ematologici.

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