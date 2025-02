Geotab presenta lo strumento Gestione degli ordini di lavoro per aiutare le flotte a ridurre i costi e i tempi di inattività

Il nuovo strumento per la manutenzione aiuta i fleet manager a prevedere potenziali problemi dei veicoli, ottimizzare gli interventi di riparazione e contenere la crescita delle spese operative

MILANO, 28 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- L'aumento dei costi di manutenzione e i guasti imprevisti continuano a mettere a dura prova le flotte, rendendo l'efficienza operativa più cruciale che mai. In questo scenario, Geotab, leader globale nelle soluzioni per il trasporto connesso, introduce la soluzione Gestione degli ordini di lavoro all'interno del suo modulo Centro per la Manutenzione, con l'obiettivo di aiutare i fleet manager a ridurre i tempi di fermo e a gestire in modo più efficace i costi di manutenzione.

L'attenta pianificazione degli interventi preventivi è particolarmente importante in un Paese come l'Italia che, nel panorama europeo, si distingue per l'anzianità del suo parco circolante – soprattutto per quanto riguarda i mezzi pesanti. Secondo l'ultimo report Acea, infatti, nella penisola l'età media dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate arriva a 19,1 anni rispetto ai 13,9 registrati nel resto del continente. Va meglio per le auto, sebbene il dato sia comunque sopra la media europea: 12, 5 anni contro 12,3.

"La manutenzione della flotta è un fattore di costo importante e i guasti imprevisti possono avere un impatto significativo sulle operazioni. Con la nuova soluzione aggiunta al Centro per la Manutenzione di Geotab, stiamo fornendo ai gestori delle flotte gli strumenti necessari per prendere decisioni basate sui dati, ridurre i tempi di inattività non pianificati e ottimizzare i flussi di lavoro della manutenzione", ha dichiarato Sabina Martin, Vice President of Product Management di Geotab."Siamo convinti che il tool Gestione degli ordini di lavoro aiuterà le aziende a passare da una strategia di manutenzione reattiva a una predittiva, migliorando l'efficienza, riducendo i costi e facendo restare i veicoli operativi su strada".

La prima funzionalità introdotta nel Centro per la Manutenzione è dedicata alla gestione degli ordini di lavoro. La soluzione consente ai fleet manager di semplificare le attività di manutenzione attraverso la piattaforma MyGeotabTM. Consolidando in un unico luogo la programmazione, il monitoraggio e la reportistica, è possibile passare dalla registrazione manuale e dai sistemi non collegati tra loro a un flusso di lavoro digitale più efficiente. I principali vantaggi includono:

Il modulo Centro per la Manutenzione di Geotab integra ulteriormente la suite MyGeotab, che include già il Centro per la Sostenibilità e il Centro per la Sicurezza, recentemente presentati. Insieme, queste soluzioni forniscono ai fleet manager, in un'unica piattaforma, gli strumenti necessari per ottimizzare i costi, migliorare la sicurezza e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso, abilitando una migliore e più efficiente gestione delle flotte. Utilizziamo l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l'efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare oltre 55.000 clienti in tutto il mondo, elaborando 80 miliardi di dati al giorno, relativi a oltre 4,7 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui aziende nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest'anno festeggiamo 25 anni di innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/itseguici su LinkedIno consulta il nostro blog.

