Giampaolo Luparia lancia il libro su come progettare e valorizzare un testo cartaceo da zero

Milano, 12.05.2026 – Molti autori, editori e professionisti dell’editoria, nel tentativo di realizzare libri di qualità, sono portati a concentrarsi esclusivamente sul contenuto, trascurando l’importanza della forma e della struttura della pagina. Ciò che spesso si ignora è che la pagina può diventare un alleato decisivo per la riuscita di un libro, purché si impari a progettarla in modo consapevole, riconoscendone le logiche, le gerarchie e il ruolo fondamentale nella leggibilità e nella percezione del valore dell’opera.

Per tutti coloro che desiderano trasformare un manoscritto in un libro professionale, leggibile e competitivo sul mercato, esce oggi il libro di Giampaolo Luparia “ARCHITETTURA DELLA PAGINA. Come trasformare un manoscritto in un libro elegante, leggibile e pronto per il mercato con il Metodo Officina Scrittoria” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un metodo pratico e strutturato per progettare un testo editoriale in modo efficace, migliorandone la leggibilità e il valore percepito.

“Il mio libro parla di come dare al contenuto una forma capace di sostenerlo e valorizzarlo. Affronto i principi dell’architettura della pagina, la leggibilità, la gerarchia visiva, la coerenza tipografica e gli errori più comuni che penalizzano la lettura” afferma Giampaolo Luparia, autore del libro. “È una guida pratica pensata per aiutare autori e case editrici a prendere decisioni migliori, sia per la stampa sia per l’ebook. In sostanza, offre un metodo per trasformare un file in un libro chiaro, credibile e professionale”.

Come precisa lo stesso autore, l’idea di scrivere questo libro nasce dal fatto che, nel proprio lavoro, incontra spesso autori e case editrici con idee valide e contenuti solidi che però faticano a emergere nella forma giusta. Da qui l’idea di creare una guida concreta per accompagnarli in questo percorso, con soluzioni pratiche e un metodo chiaro.

“Da editore conosco bene il mondo dei libri e so bene quanto le scelte tecniche e strutturali impattino profondamente sulla resa finale di un testo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Luparia offre un metodo realmente efficace per trasformare un semplice file di testo in un libro più chiaro, credibile e professionale, capace davvero di stimolare la lettura”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché ho trovato un approccio molto vicino al mio: attenzione al valore reale del contenuto e orientamento ai risultati” conclude l’autore. “Per un tema come il mio, era importante collaborare con chi, come me, comunica in modo chiaro e professionale. Pertanto, chi meglio di Giacomo Bruno?”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/490G1KL

Giampaolo Luparia è un professionista dell’impaginazione editoriale con oltre 30 anni di esperienza tra libri, riviste, stampa ed eBook. Fondatore di Officina Scrittoria, affianca autori e case editrici nel passaggio dal manoscritto al prodotto finito, con un approccio pratico e orientato alla resa editoriale. Attraverso un metodo basato su architettura della pagina, leggibilità e cura tipografica, aiuta a trasformare contenuti validi in libri chiari, professionali e pronti per la pubblicazione. Sito web: http://www.officinascrittoria.com/

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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