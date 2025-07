Giano Innovazione, Roma: “Il volto doppio dell’innovazione, dove la cultura incontra il digitale”

Roma, 31/07/2025 . Preservare il passato, immaginare il futuro, agire nel presente: è questo il manifesto operativo di Giano Innovazione S.r.l., realtà italiana che si propone come ponte tra storia e tecnologia, tradizione e trasformazione. Fondata da Mauro Del Signore, già componente del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, la società nasce da una visione strategica che coniuga esperienza istituzionale e progettazione interdisciplinare.

Giano, come il dio bifronte da cui prende il nome, guarda in due direzioni: da una parte la memoria, dall’altra la visione. È su questo doppio binario che la società sviluppa soluzioni digitali per la valorizzazione culturale, orientando l’innovazione verso la sostenibilità, la partecipazione e la protezione del patrimonio.

Tra i partner di Giano figura anche lo studio legale Palombi di Roma, di comprovata esperienza, specializzato in diritto dei beni culturali e proprietà intellettuale. Una collaborazione che rafforza l’affidabilità dei progetti sotto il profilo normativo e giuridico, garantendo piena conformità alle regolamentazioni nazionali e internazionali.

Ma non si tratta solo di strumenti, il cuore della missione di Giano è la cultura digitale come agente sociale. L’accessibilità, l’inclusione e la creazione di comunità consapevoli sono valori chiave, promossi attraverso piattaforme interattive, contenuti multimediali e modelli narrativi capaci di parlare a pubblici diversi.

Con un approccio che integra tecnologia, competenza giuridica e visione strategica, Giano Innovazione S.r.l. si posiziona come interlocutore qualificato per enti pubblici, fondazioni e operatori del settore. Obiettivo: costruire nuove forme di cittadinanza culturale, dove la bellezza diventa patrimonio da tutelare e da condividere.

Il Piano di Comunicazione è curato con competenza e visione strategica da Around Italy Consulting, società con sede a Roma di comprovata esperienza nel campo delle pubbliche relazioni, della comunicazione integrata e del networking istituzionale. Riconosciuta come realtà di riferimento a livello nazionale, Around Italy Consulting si distingue per l’approccio personalizzato, la capacità di costruire relazioni solide e la profonda conoscenza dei processi comunicativi nei contesti complessi e ad alta visibilità.

