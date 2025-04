Giordano Cattaneo (Elettra Impianti): “Non tutti i climatizzatori sono uguali, come fare la scelta giusta”

La selezione e l'installazione di un condizionatore richiedono attenzione a molti dettagli. È importante optare per modelli affidabili ed efficienti e, allo stesso tempo, è fondamentale una posa in opera corretta e professionale.

Bergamo, 15 aprile 2025.Con l’arrivo della bella stagione, il caldo si fa sentire e la necessità di un buon sistema di climatizzazione diventa sempre più evidente. Indubbiamente alcune indicazioni utili possono supportare nel fare la scelta migliore, per assicurarsi che il condizionatore duri nel tempo, funzionando in modo efficiente. La tentazione di puntare sul modello più economico o quello in offerta può essere forte, ma è fondamentale considerare una serie di fattori per non rischiare di fare una scelta sbagliata.

“Investire prima di tutto in un modello di qualità significa ridurre al minimo i rischi di guasti – consiglia Giordano Cattaneo, titolare di Elettra Impianti di Bergamo –. In termini di risparmio nel lungo periodo, i condizionatori ad alta efficienza consumano meno energia e offrono prestazioni elevate, permettendo di abbattere i costi in bolletta. Alcuni modelli, inoltre, sono particolarmente silenziosi e dotati di funzionalità e accessori innovativi, come gli ionizzatori dell’aria, che consentono di filtrare fino alle polveri sottili o le schede wi-fi, per la gestione dell’impianto da remoto. Non tutti i condizionatori offrono le stesse caratteristiche, quindi è importante informarsi al meglio affidandosi ad un professionista. Noi siamo partner unici a Bergamo e provincia del marchio Mitsubishi Electric, azienda leader del settore, riconosciuta per l’alta qualità della gamma prodotti. Affidarsi ad un marchio importante significa inoltre avere la garanzia di un assistenza tecnica. Senza dimenticare che i marchi più importanti garantiscono continuità di produzione dei pezzi di ricambio, rendendo più semplice la manutenzione straordinaria”.

Una volta scelto il condizionatore, il passo successivo è l’installazione. Una posa in opera scorretta, infatti, può compromettere la resa e l’affidabilità del sistema di climatizzazione.

“È fondamentale rivolgersi ad un installatore esperto che rispetti tutte le indicazioni di montaggio del costruttore – spiega Cattaneo –. Anche gli aspetti più banali, come il posizionamento del condizionatore o il corretto dimensionamento, sono determinanti per il comfort dell’ambiente che viviamo. Il condizionatore ha bisogno di una manutenzione regolare per garantire che continui a funzionare correttamente e non consumi più del dovuto. La pulizia dei filtri e la verifica dei componenti principali sono fondamentali per allungare la vita del sistema e mantenerne alta la performance”.

Con l’esperienza maturata nel settore, Elettra Impianti di Bergamo è in grado di guidare il cliente attraverso il processo di selezione, installazione e manutenzione di un climatizzatore, assicurando un impianto che funzioni perfettamente nel tempo, con minori costi energetici e una vita lunga e soddisfacente.

