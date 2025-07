Giuseppe Mammana, Smartechne: “Emergenza idrica? Serve la digitalizzazione”

Catania, 29/07/2025. L'acqua è vita, ma in molte zone d'Italia resta una sfida critica. Reti vecchie, tubature nascoste sotto terra, sprechi non rilevati: l’emergenza idrica è sotto gli occhi di tutti e costa ogni giorno centinaia di migliaia di euro in sprechi ed inefficienze. Ma qual è la chiave per invertire la rotta? Giuseppe Mammana, ingegnere elettronico e fondatore di Smartechne SRL, ha una risposta chiara: “La digitalizzazione è fondamentale.” Mammana non è solo un imprenditore. Con un passato tecnico nel Ministero della Difesa e un ruolo attuale nel comitato di indirizzo di Ingegneria Elettronica dell’Università di Catania, unisce competenze operative e visione strategica.

“Oggi non basta più leggere i consumi in modo preciso: dobbiamo capire dove l’acqua si perde, dove possiamo risparmiare energia, come possiamo anticipare i problemi prima che diventino emergenze. Con la tecnologia digitale oggi si può.”

Smartechne, azienda di Catania, sviluppa soluzioni su misura per Enti Pubblici e gestori privati: non solo acqua, ma anche gas e luce.

I progetti sviluppati includono contatori intelligenti, sistemi per controllare a distanza le reti e strumenti per monitorare consumi, perdite e pressioni, offrendo un supporto concreto per chi gestisce i servizi essenziali.

Parallelamente al proprio core business, Smartechne lavora anche con la Pubblica Amministrazione su fronti diversi, tutti accomunati dalla necessità di acquisire il dato in modo “smart” e innovativo. L’azienda opera in diversi settori, dagli sportelli digitali per i cittadini alla gestione online di pratiche comunali, fino ai sistemi per monitorare servizi come multe, ZTL e gestione cimiteriale.

“Aiutiamo anche i piccoli Comuni a entrare nell’era digitale, con piattaforme che permettono di gestire pratiche e certificati online, 24 ore su 24, sette giorni su sette, riducendo al minimo la necessità per i cittadini di recarsi fisicamente agli sportelli.”

Non è solo questione di tecnologia. Secondo l’ing. Mammana, serve anche una trasformazione culturale.

“La Pubblica Amministrazione, spesso, è lenta ad aggiornarsi. Oggi, grazie al PNRR, sono disponibili diversi strumenti per attuare vere innovazioni, come fondi e incentivi. Quello che spesso manca è la capacità di progettare bene e di scegliere le soluzioni migliori. Per questo il nostro lavoro è anche di consulenza: aiutiamo i territori a capire quali strumenti servono davvero e come utilizzarli al meglio.”

Il messaggio è semplice, e al tempo stesso potente: conoscere significa risparmiare e migliorare.

“Se sappiamo quanta acqua scorre nei tubi, dove ci sono abbassamenti di pressione, dove i consumi cambiano, possiamo intervenire prima che si rompa qualcosa. Questo vale anche per le bollette, per i servizi ai cittadini e per tutto ciò che rende un territorio più moderno e vivibile.”

Un obiettivo che riguarda tutti, dai grandi gestori ai piccoli Comuni.

“Non si tratta solo di contatori e numeri” conclude Mammana. “Si tratta di offrire ai cittadini un servizio migliore, ridurre gli sprechi e usare al meglio le risorse. Oggi abbiamo gli strumenti per farlo: sta a noi metterli in campo con intelligenza e responsabilità.”

Contatti:

Immediapress

Contatti per la stampa:

sito web: http://www.smartechne.it

Indirizzo email : info@smartechne.it



A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.