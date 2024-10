Al via la Tavola rotonda 2024 dei sindaci delle città nelle zone umide a Dongying, nella provincia dello Shandong

DONGYING, Cina, Oct. 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nel mese di ottobre, l’alga rossa all’estuario del Fiume Giallo ricopre il terreno, preannunciando l’inizio di un evento internazionale. Il 15 ottobre, nella città di Dongying, nella provincia dello Shandong, si è aperta ufficialmente la Tavola rotonda 2024 dei sindaci delle città nelle zone umide. Un totale di 220 leader, esperti, studiosi e rappresentanti di 31 città di sette Paesi, tra cui Cina, Giappone, Corea del Sud, Ungheria, Francia, Ruanda e Marocco si sono riuniti per discutere di argomenti fondamentali riguardanti la protezione delle paludi e lo sviluppo urbano sostenibile, nonché per condividere le proprie conoscenze in merito alla conservazione delle zone umide e allo sviluppo urbano a livello globale.

Trasformare la "comunità delle zone umide" in una "comunità cooperativa" è l’obiettivo di questo evento. Ospitata dal Governo popolare della Municipalità di Dongying, la Tavola rotonda di tre giorni ruota attorno al tema "le zone umide arricchiscono le città per un futuro condiviso." Sono state organizzate diverse attività, tra cui discorsi di esperti, conferenze specialistiche, forum paralleli, incontri comunitari tra città nelle aree paludose e osservazioni sul campo, con l’obiettivo di fornire una piattaforma per scambi e interazioni approfondite tra le stesse città in Cina e all’estero, trasmettendo un forte impulso alla protezione del "rene della Terra" e costruendo un mondo armonioso per gli esseri umani e la natura.

Dongying, situata nella parte settentrionale della provincia dello Shandong, lungo le rive del Mare di Bohai, è una città centrale nel delta del Fiume Giallo e all’estuario del Fiume Giallo. La convergenza dei fiumi e mari ha nutrito questa terra straordinaria, dotando Dongying di ricche risorse naturali ed ecologiche uniche. La città vanta l’ecosistema di una zona umida dell’estuario più grande, più intatto e più giovane nella zona temperata calda del mondo, che lo rende uno degli esempi più rappresentativi di ecosistemi di zona umida dell’estuario a livello globale. L’area totale delle zone umide di Dongying è di 456.700 ettari, con una percentuale di zone umide del 41,58%, che le è valsa la designazione nell’Elenco internazionale delle zone umide importanti.

Dongying, una delle prime città al mondo a ricevere il titolo di "città internazionale delle zone umide" e sede della prima tavola rotonda cinese dei sindaci delle città delle zone umide, ha attuato diverse iniziative di ripristino delle zone umide volte a migliorarne la protezione e la biodiversità. La città è stata pioniera di un modello distintivo di ripristino delle zone umide nell’estuario del Fiume Giallo e ha rafforzato la protezione dell’habitat per le principali specie di uccelli. Quest’anno, nel mese di luglio, l’habitat degli uccelli migratori dell’estuario del Fiume Giallo è stato designato con successo come patrimonio naturale mondiale. Inoltre, Dongying ha integrato efficacemente le zone umide con lo spazio urbano al fine di rafforzare la protezione ecologica all’interno delle zone umide urbane, promuovere lo sviluppo di aree umide e favorire una coesistenza armoniosa tra ambienti urbani e zone umide. È sempre più evidente la natura ecologica della città, caratterizzata da aria pulita e condizioni di vita ecologiche.

