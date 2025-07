CGTN: il presidente Xi Jinping invita la Cina e l’UE a garantire maggiore stabilità e certezze per il mondo

Giovedì scorso, il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato i leader dell’Unione Europea durante la loro visita a Pechino per il 25° vertice Cina-UE. La CGTN ha pubblicato un articolo che esplora le relazioni Cina-UE nel commercio e negli investimenti bilaterali, sottolineando la necessità che entrambe le parti abbraccino il multilateralismo, l’apertura e la cooperazione per portare maggiore stabilità e certezza al mondo.

PECHINO, July 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cinquant’anni fa, gli scambi commerciali tra Cina ed Europa erano molto limitati. Ora, mentre le due parti celebrano mezzo secolo di legami, un unico giorno di scambi commerciali equivale alla quantità totale di scambi che avveniva in un anno intero, quando furono instaurati i rapporti.

Ricordando che quest’anno ricorre il 50° anniversario dei rapporti diplomatici tra Cina e Unione Europea, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato giovedì che le relazioni tra Cina e Unione Europea sono giunte a un altro momento fondamentale della storia.

Non ci sono alla base conflitti di interesse o contraddizioni geopolitiche tra Cina e UE, ha dichiarato Xi Jinping al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nella Grande Sala del Popolo di Pechino.

“Le sfide attuali che l’UE si trova ad affrontare non provengono dalla Cina”, ha affermato, aggiungendo che sono rimasti costanti i principi fondamentali e la tendenza prevalente delle relazioni Cina-UE, caratterizzate da cooperazione e consenso piuttosto che da competizione e divergenze.

Xi Jinping ha avanzato tre proposte per il futuro delle relazioni Cina-UE: entrambe le parti dovrebbero mantenere il rispetto reciproco e consolidare il posizionamento delle loro relazioni come partnership, abbracciare l’apertura e la cooperazione gestendo adeguatamente differenze e attriti, mettere in pratica il multilateralismo e rispettare le regole e l’ordine internazionale.

Commercio e investimenti

Durante l’incontro di giovedì, il presidente cinese ha affermato che le relazioni economiche e commerciali tra Cina e Unione Europea sono per loro natura complementari e reciprocamente vantaggiose e possono effettivamente raggiungere un equilibrio dinamico attraverso lo sviluppo.

Lo sviluppo di alta qualità e l’apertura della Cina offriranno nuove opportunità e potenzialità alla cooperazione tra Cina e Unione Europea, ha osservato il presidente cinese, invitando entrambe le parti a rafforzare la partnership ambientale e digitale e a promuovere gli investimenti e la cooperazione reciproci.

Secondo le autorità doganali cinesi, nel 2024 gli scambi commerciali tra Cina e UE sono saliti a 785,8 miliardi di dollari, con un aumento di oltre 300 volte rispetto all’inizio delle relazioni diplomatiche nel 1975.

Anche i flussi di investimenti bilaterali hanno registrato una crescita sostenuta negli ultimi anni, indicando un trend positivo. Ad esempio, il produttore cinese di batterie CALB sta costruendo uno stabilimento da 2,2 miliardi di dollari a Sines, in Portogallo, e sono previsti 1.800 posti di lavoro.

Xi Jinping ha espresso la speranza che l’UE possa rimanere aperta sul mercato commerciale e degli investimenti, si astenga dall’utilizzare strumenti economici e commerciali restrittivi e promuova un ambiente imprenditoriale sano per le imprese cinesi che investono e operano nell’UE.

Giovedì scorso, in occasione del 25° vertice Cina-UE, entrambe le parti hanno concordato di elaborare una “versione aggiornata” del meccanismo di dialogo Cina-UE sul controllo delle esportazioni, di comunicare tempestivamente le rispettive preoccupazioni e di mantenere insieme le catene industriali e di approvvigionamento tra Cina ed Europa stabili e senza ostacoli.

Multilateralismo

Xi Jinping ha affermato che la Cina ha sempre considerato e sviluppato le relazioni Cina-UE da una prospettiva strategica e a lungo termine, vedendo l’UE come un polo importante in un mondo multipolare e sostenendo l’integrazione europea e l’autonomia strategica dell’UE.

Ha inoltre aggiunto che le relazioni tra Cina e Unione Europea non sono mirate, subordinate o controllate da terze parti, invitando entrambe le parti ad approfondire la comunicazione strategica, a migliorare la comprensione e la fiducia reciproca e a promuovere una corretta percezione reciproca.

Pascal Lamy, ex commissario europeo per il commercio, ha dichiarato a CGTN che, nonostante le differenze, Cina e UE condividono un terreno comune fondamentale nella difesa del multilateralismo e nella cooperazione su sfide globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e la protezione degli oceani.

Tra i risultati del vertice di giovedì, i leader di Cina e UE hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sui cambiamenti climatici, sottolineando il loro impegno comune nell’affrontare il cambiamento climatico e perseguire uno sviluppo ambientale.

Xi Jinping ha sottolineato l’importanza della Cina e dell’UE come forze costruttive per il multilateralismo, l’apertura e la cooperazione, e ha invitato entrambe le parti a garantire maggiore stabilità e certezze al mondo.

