CGTN, “Partner d’oro”: Cina e Brasile mirano a un mondo più equo e a un pianeta sostenibile

PECHINO, Nov. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN pubblica un articolo sui piani di Cina e Brasile per un mondo più equo e un pianeta sostenibile.

Nel 2014 è stato firmato l’accordo di cooperazione tra Cina e Brasile sul progetto di trasmissione UHV di Belo Monte. Il mega-progetto attraversa una vasta area, che si estende per oltre 2000 chilometri su foreste pluviali e fiumi tropicali.

Grazie alla creazione di una “superstrada dell’elettricità” che collega il nord e il sud del Brasile, il progetto non solo ha fornito energia adeguata ai poli industriali, ma ha anche risolto il problema della carenza di energia elettrica per oltre 22 milioni di brasiliani, circa il 10% della popolazione del Paese.

L’iniziativa ha consentito di trasmettere finora 180 terawattora di energia idroelettrica, risparmiando 64 milioni di tonnellate di carbone standard o abbattendo 170 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Il progetto rappresenta un importante risultato della cooperazione tra Cina e Brasile nella costruzione di nuove infrastrutture.

“La Cina è attivamente coinvolta nella transizione energetica in corso in Brasile”, ha dichiarato il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva a China Media Group.

Nei colloqui con Lula mercoledì a Brasilia, il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la Cina è pronta a lavorare con il Brasile come dei “partner d’oro” che si aiutano a vicenda e a continuare a lavorare verso l’obiettivo di costruire una comunità con un futuro condiviso per l’umanità.

I due Paesi hanno rafforzato il loro legame con l’obiettivo di un futuro condiviso per un mondo più equo e un pianeta più sostenibile, concordando di allineare la Nuova via della seta con le strategie di sviluppo del Brasile.

“Partner d’oro”Quest’anno ricorre il 50° anniversario della creazione di legami diplomatici tra Cina e Brasile. Nell’ultimo mezzo secolo, le due nazioni hanno raggiunto risultati significativi nella cooperazione economica e commerciale, rafforzando i legami economici e commerciali bilaterali.

La Cina è stata il primo partner commerciale del Brasile per 15 anni consecutivi ed è un’importante fonte di investimenti esteri, mentre il Brasile è da tempo il primo partner commerciale della Cina in America Latina. Secondo le statistiche, negli ultimi tre anni le importazioni annuali della Cina dal Brasile hanno superato i 100 miliardi di dollari.

Oltre alla produzione tradizionale e al commercio di beni, le aziende cinesi hanno partecipato attivamente a iniziative di energia rinnovabile in Brasile, tra cui progetti di energia idroelettrica, solare ed eolica. Questo coinvolgimento nello sviluppo dell’economia green ha ulteriormente diversificato e fatto progredire la cooperazione tra Cina e Brasile in materia di investimenti.

Anche gli scambi culturali tra i due Paesi si sono intensificati, rafforzando l’amicizia tra i loro popoli. Per celebrare il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche, la città brasiliana di Recife ha proclamato il 2024 come “Anno della Cina” per promuovere un ambiente favorevole alle relazioni culturali.

Xi ha invitato i due Paesi a continuare a intensificare le sinergie delle loro strategie di sviluppo e a migliorare la cooperazione in settori quali spazio aereo, scienza e tecnologia agricola ed energia pulita, aggiungendo che la Cina è pronta a continuare a rafforzare la cooperazione con il Brasile per la riduzione della povertà.

Lula ha affermato che una maggiore sinergia delle strategie di sviluppo tra Brasile e Cina contribuirà notevolmente alla reindustrializzazione del Brasile, costituendo un esempio di solidarietà, cooperazione e mutuo beneficio tra i paesi in via di sviluppo.

Un mondo più equo, un pianeta sostenibileIn un mondo in rapida evoluzione, la Cina e il Brasile si stanno coordinando in modo unito e coerente all’interno di contesti multilaterali, come l’ONU, il G20 e i BRICS, su questioni cruciali, tra cui la governance globale e il cambiamento climatico, amplificando le voci dei Paesi in via di sviluppo e salvaguardando gli interessi dei mercati emergenti.

A maggio, la Cina e il Brasile hanno pubblicato un’intesa comune in sei punti riguardo la risoluzione politica della crisi ucraina, ricevendo una risposta positiva dalla comunità internazionale.

Nel frattempo, insieme ad altri del Sud globale, i due Paesi hanno creato il gruppo “Friends for Peace”, avente la crisi come tema principale, al fine di unire più voci per la pace.

Sul fronte della riduzione della povertà, entrambi i Paesi sono determinati ad affrontare le sfide e sono disposti a condividere le loro soluzioni con gli altri.

Accogliendo con favore l’impegno dei due Paesi per diventare sempre più forze positive per la pace, Xi ha invitato la Cina e il Brasile a dimostrare la loro determinazione nel salvaguardare la pace e la giustizia nel mondo e a lavorare insieme per affrontare le sfide globali legate al futuro e al destino dell’umanità.

Ha inoltre invitato a rafforzare la cooperazione in campi quali la trasformazione green, lo sviluppo sostenibile, la risposta ai cambiamenti climatici e la governance dell’intelligenza artificiale.

