CGTN: Perché l’economia cinese rimane stabile? La provincia di Jiangsu conosce la risposta

CGTN ha pubblicato un articolo che esamina la resilienza dell’economia cinese in un contesto di incertezze globali. Sottolinea il ruolo delle province principali come lo Jiangsu nel promuovere una crescita di alta qualità e delinea gli sforzi politici volti a stimolare l’occupazione, aumentare i redditi e migliorare i servizi pubblici, il tutto con l’obiettivo di garantire che la modernizzazione cinese porti prosperità a tutti.

PECHINO, March 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mentre l’economia globale affronta incertezze crescenti e proseguono gli adeguamenti strutturali interni, la resilienza economica della Cina è diventata un tema di discussione ricorrente.

Essendo una provincia principale in grado di mantenere sia il dinamismo economico che il progresso sociale, lo Jiangsu nella Cina orientale fa intravedere il motivo per cui l’economia cinese dimostra resilienza e vitalità nonostante un contesto esterno complesso.

Nel 2025, il PIL totale della Cina ha superato 140 trilioni di yuan (circa 20,16 trilioni di dollari). Lo Jiangsu spicca come colonna portante tra tutte le province poiché contribuisce per circa un decimo del totale nazionale. Durante il periodo del 14° piano quinquennale (2021-2025), l’economia della provincia ha superato quattro traguardi consecutivi di trilioni di yuan con un’espansione costante della propria portata e mantenendo al contempo un forte slancio.

Giovedì, mentre partecipava a una consultazione con i colleghi deputati della delegazione della provincia di Jiangsu in occasione della quarta sessione della 14a Assemblea Popolare Nazionale, l’organo legislativo nazionale della Cina, il Presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato che le province economicamente forti devono mantenere basi solide e una forte resilienza alle crisi esterne, in modo da poter contribuire a stabilizzare l’economia nazionale nel suo complesso.

Crescita di alta qualità e resilienza economica

Una caratteristica distintiva dei risultati economici dello Jiangsu è la combinazione di scalabilità e qualità. Xi ha invitato la provincia a continuare a rafforzare la propria resilienza economica tramite il miglioramento delle capacità interne, l’integrazione più profonda nel mercato nazionale unificato della Cina e l’espansione dell’apertura di alto livello.

La produzione rimane un pilastro fondamentale. L’indice di sviluppo manifatturiero di alta qualità dello Jiangsu si è classificato al primo posto a livello nazionale per cinque anni consecutivi, rispecchiando sia la sofisticatezza industriale sia la forte capacità di innovazione. Dalle attrezzature avanzate e dai circuiti integrati alle nuove energie e alla biomedicina, l’ecosistema industriale della provincia ha contribuito a mantenerne la competitività nonostante gli adeguamenti della catena di approvvigionamento globale.

Anche la domanda interna sta dimostrando vitalità. Un esempio lampante è la popolarità virale del campionato di calcio provinciale denominato “Su Super League”, che nel 2025 ha attirato oltre 2,43 milioni di spettatori. Questo fenomeno dimostra come lo sport, la cultura e il turismo possano stimolare i consumi e valorizzare il potenziale del mercato interno.

Nel frattempo, lo Jiangsu continua a essere una delle economie più aperte della Cina. Durante il periodo del 14° piano quinquennale, la provincia ha attirato investimenti esteri effettivi per oltre 119 miliardi di dollari, classificandosi al primo posto a livello nazionale.

Attraverso la partecipazione attiva alla doppia circolazione nazionale e internazionale, lo Jiangsu dimostra il modo in cui la Cina sta rafforzando il proprio mercato interno pur rimanendo aperta e integrata nell’economia globale.

Una modernizzazione vantaggiosa per tutti

L’obiettivo finale non include soltanto la crescita economica. Come sottolineato da Xi durante la consultazione, la modernizzazione cinese è definita dalla prosperità comune per tutti.

Come messo in evidenza da Xi, ciò significa affrontare questioni fondamentali: come raggiungere una piena occupazione di alta qualità, come aumentare i redditi dei residenti delle zone urbane e rurali, così come migliorare ulteriormente i servizi pubblici e la sicurezza sociale.

Molte di queste preoccupazioni sono state affrontate nella bozza del rapporto sul lavoro del governo, presentata giovedì ai legislatori per la consultazione e che delinea una serie di misure politiche incentrate sul benessere sociale.

L’occupazione rimane una priorità assoluta. Il governo amplierà i programmi di lavoro socialmente utile per aiutare le persone che hanno difficoltà a trovare un impiego. Nel frattempo, i lavoratori flessibili e chi svolge nuove forme di lavoro, come il personale addetto alle consegne e i conducenti del servizio di ride-hailing, avranno un accesso più ampio a programmi di previdenza sociale più inclusivi.

Anche l’incremento dei consumi e l’aumento dei redditi sono obiettivi politici cruciali. La Cina attuerà un piano di crescita dei redditi per i residenti delle zone urbane e rurali, con misure volte ad aumentare le entrate dei gruppi a basso reddito, ampliare i canali di reddito immobiliare e migliorare i sistemi di retribuzione e previdenza sociale.

Secondo il rapporto, titoli di Stato speciali a lunghissimo termine per un totale di 250 miliardi di yuan sosterranno i programmi di permuta dei beni di consumo, mentre sarà creato un fondo speciale di coordinamento fiscale-finanziario da 100 miliardi di yuan per facilitare l’espansione della domanda interna. Anche le politiche che promuovono le vacanze scolastiche in primavera e autunno e che incoraggiano le ferie retribuite scaglionate per i dipendenti stimoleranno i consumi nel settore dei servizi e il turismo.

Per quanto riguarda i servizi pubblici e le questioni relative alla sicurezza sociale, la bozza del rapporto afferma che le prestazioni minime di base di anzianità per i residenti rurali e urbani non occupati saranno aumentate di 20 yuan al mese. I buoni per i servizi di assistenza agli anziani copriranno le spese per le persone affette da disabilità funzionali moderate o gravi.

Inoltre, il governo prevede di ampliare la copertura dell’assicurazione per maternità, garantire il congedo di maternità, accelerare lo sviluppo di servizi di assistenza all’infanzia inclusivi e introdurre politiche abitative che sostengano meglio le famiglie con due o più figli.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-05/Why-is-China-s-economy-holding-steady-This-province-has-the-answer-1LgVB4zGAHC/p.html

