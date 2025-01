CGTN: visita di Xi Jinping alla popolazione colpita dall'alluvione in vista del Capodanno cinese

CGTN ha pubblicato un articolo sulla recente visita del Presidente cinese Xi Jinping a un villaggio della provincia del Liaoning, nel nord-est della Cina, pesantemente colpito dalle inondazioni dello scorso agosto. L'articolo sottolinea la tradizione del Presidente di far visita a comuni cittadini prima del Capodanno cinese, ripercorrendone i momenti più toccanti e spiegando il suo impegno a garantire una vita serena al popolo.

PECHINO, Jan. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A poco più di una settimana dal Capodanno, la festività più importante del calendario cinese, le famiglie colpite dalle inondazioni nel villaggio di Zhujiagou, nella provincia del Liaoning, nel nord-est della Cina, stanno preparando i festeggiamenti nelle loro nuove case.

Lo scorso agosto, la contea di Suizhong del Liaoning è stata colpita da piogge torrenziali che hanno provocato gravi inondazioni, con pesanti conseguenze per 185.000 persone, residenti in 110 villaggi distribuiti in 10 comuni. Il villaggio pianeggiante di Zhujiagou è stato tra le aree più colpite, con strade distrutte, oltre 70 ettari di terreni agricoli inondati e più di 50 case danneggiate, 41 delle quali in modo irreparabile.

I 186 abitanti dei 41 nuclei familiari colpiti sono stati collettivamente trasferiti in nuove sistemazioni situate in una zona più elevata. La costruzione è stata avviata all'inizio di settembre per garantire loro un tetto prima dell'arrivo del freddo inverno nel nord-est della Cina. Tutti gli abitanti del villaggio si sono trasferiti in case di nuova costruzione entro il 24 ottobre 2024.

Mercoledì, nonostante le rigide temperature e la fitta agenda di impegni, il Presidente Xi Jinping, che è anche segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese (PCC), ha dedicato il proprio tempo agli abitanti del villaggio di Zhujiagou.

Ha controllato i progressi nel risanamento e nella ricostruzione post-catastrofe, sincerandosi con loro della qualità delle case ricostruite e delle loro condizioni di vita quotidiane.

“Lo scorso anno, Huludao ha subito gravi inondazioni. Per questo ho avuto premura di venirvi a trovare prima del Capodanno”, ha detto agli abitanti del villaggio.

“Quello che ho visto oggi mi fa sentire sollevato”, ha aggiunto.

“I cittadini possono sempre contare sul Partito e sul governo”

Facendo riferimento a una serie di disastri naturali verificatisi in tutto il Paese lo scorso anno, mercoledì il Presidente Xi ha espresso la convinzione che il risanamento e la ricostruzione nelle aree colpite daranno buoni risultati.

“Per noi, i cittadini sono sempre al primo posto”, ha dichiarato. “E possono sempre contare sul Partito e sul governo per poter superare i momenti di difficoltà e ricostruire le loro case”.

Anche in precedenti visite del Presidente in vista del Capodanno, la “ricostruzione post-catastrofe” è stata una questione prioritaria.

Oltre alla recente visita a Zhujiagou, lo scorso febbraio si è recato dalle persone colpite dalle inondazioni nel villaggio di Diliubu, nell'area metropolitana di Tianjin. “Solo quando il popolo è al sicuro, il Paese può prosperare”, ha detto agli abitanti, aggiungendo che la leadership centrale del Partito ha “deciso di provvedere a migliorare la vita della popolazione, attraverso progetti di conservazione idrica e di controllo delle inondazioni”.

Nel gennaio 2022, Xi Jinping ha sfidato la neve per far visita agli abitanti di Fengnanyuan, un piccolo villaggio nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, duramente colpito dalle inondazioni in autunno. “La volontà del PCC di garantire la serenità di tutti i cittadini cinesi è rimasta immutata per più di un secolo e tale rimarrà”, ha dichiarato.

Inoltre, nel febbraio 2018 si è recato a Yingxiu, una cittadina della contea di Wenchuan, nella provincia del Sichuan, epicentro di un grave terremoto che ha causato la morte di decine di migliaia di persone nel 2008. “Il mio compito è servire il popolo”, ha detto Xi Jinping in quell'occasione.

Dedicare tempo al popolo

La visita nel Liaoning prosegue una tradizione che il Presidente ha rispettato per 13 anni consecutivi: far visita alle persone a livello locale prima del Capodanno cinese, toccando il cuore di molti.

Nel gennaio 2017, durante una sua visita al villaggio di Desheng, a Zhangjiakou, nella provincia dello Hebei, ha aiutato un abitante a calcolare meticolosamente le entrate e le uscite familiari.

Nel febbraio 2016, il Presidente si è recato nel villaggio di Shenshan, nella provincia del Jiangxi, e si è unito agli abitanti del villaggio nella preparazione del ciba, una tradizionale torta di riso glutinoso. Ha scherzato dicendo che schiacciare il riso con il pestello si è rivelato un buon allenamento.

Durante una visita nella regione autonoma della Mongolia interna nel gennaio 2014, si è recato in una casa famiglia, dove ha usato il linguaggio dei segni per interagire con i bambini non udenti. Nel suo ultimo messaggio per il nuovo anno, Xi Jinping ha sottolineato ancora una volta: “tra tutti gli obiettivi che abbiamo, il più importante è garantire una vita felice al nostro popolo”. La fitta agenda di impegni del Presidente dimostra che i fatti sono all'altezza delle sue parole.

