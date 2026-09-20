Eureka porta “Vede dove gli altri non guardano” negli spazi urbani quotidiani in occasione del World Cleanup Day 2026

ROMA, Sept. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In occasione del World Cleanup Day 2026, Eureka ha portato in Italia la campagna “Eureka vede dove gli altri non guardano”, invitando a osservare con maggiore attenzione gli spazi che fanno parte della vita quotidiana e quelle aree che possono facilmente passare inosservate.

Il World Cleanup Day richiama spesso l’attenzione su strade, parchi e altri luoghi pubblici. Con “Eureka vede dove gli altri non guardano”, Eureka ha voluto partire da un’idea semplice: anche gli ambienti più familiari possono nascondere zone davanti alle quali si passa ogni giorno senza soffermarsi davvero.

L’iniziativa ha coinvolto creator in Italia, Francia, Germania e Spagna, con contenuti sviluppati secondo una prospettiva locale.

In Italia, @trustnotyler ha portato “Eureka vede dove gli altri non guardano” direttamente in uno spazio urbano, trasformando un luogo attraversato ogni giorno da molte persone in un’occasione per guardarsi intorno con maggiore attenzione. Attraverso l’interazione con i passanti e una dimostrazione pratica di Eureka FloorShine 880 Wet and Dry Vacuum, il contenuto ha spostato lo sguardo dalle aree più evidenti verso quelle meno considerate.

Il contesto urbano ha dato a “Eureka vede dove gli altri non guardano” una dimensione quotidiana e immediata, richiamando l’attenzione su aree che vengono attraversate regolarmente senza essere necessariamente notate. Il contenuto ha trasformato uno spazio pubblico familiare in un semplice invito a osservare più da vicino ciò che può facilmente passare inosservato.

Guardando al futuro, Eureka intende continuare a collaborare con creator in tutta Europa per scoprire nuovi spazi spesso trascurati. Attraverso queste collaborazioni, la marca vuole incoraggiare una maggiore attenzione sia agli ambienti privati sia a quelli condivisi e contribuire a rendere la cura degli spazi parte della vita quotidiana.

Eureka ha inoltre lanciato la social media challenge “Eureka vede dove gli altri non guardano”, invitando i consumatori a pulire con prodotti Eureka le zone trascurate della propria casa, condividere l’esperienza attraverso un video e partecipare per avere la possibilità di ricevere un cashback.

Nell’ambito della campagna per il World Cleanup Day, Eureka offre uno sconto del 6% su qualsiasi prodotto da oggi fino al 30 settembre sul sito italiano utilizzando il codice promozionale eureka920.

Maggiori informazioni: https://it.eureka.com/pages/worldcleanday2026/

Informazioni su EurekaFondata a Detroit, negli Stati Uniti, nel 1909, Eureka è un marchio storico specializzato in aspirapolvere e soluzioni per la pulizia. Da oltre un secolo punta su innovazione, praticità e semplicità d’uso per rendere più facile la pulizia quotidiana.

Contatto stampaBingo MaoMarketing Specialist, Midea FFC Divisionmaobh3@midea.comhttps://it.eureka.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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