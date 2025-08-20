GOFO Express acquisisce CIRRO Parcel, unificando le operazioni sotto il marchio GOFO

NEW YORK, Aug. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOFO Express , società di servizi di consegna dell'ultimo miglio in rapida crescita con sede negli Stati Uniti, ha acquisito CIRRO Parcel , la divisione logistica dell'ultimo miglio di CIRRO che opera in Francia, Paesi Bassi ed in Italia. Da ora in poi le due società opereranno sotto un unico nome: GOFO.

Questa unificazione strategica integra l'eccellenza operativa europea di CIRRO Parcel con la rete logistica statunitense basata sulla tecnologia di GOFO Express, creando un'esperienza di consegna locale più intelligente e affidabile su scala veramente globale. Trasformando la consegna dell'ultimo miglio da una sfida a un vantaggio strategico, GOFO offre ai clienti velocità, precisione e coerenza senza eguali.

Parallelamente all'acquisizione, GOFO presenta un'identità di brand rinnovato, completa di un nuovo nome, logo e sistema visivo, che riflette il suo approccio moderno e orientato all'innovazione. Con attività che ora coprono il Nord America e l'Europa, GOFO sta costruendo una rete di consegna affidabile che migliora il servizio sia per le aziende di e-commerce sia per i consumatori.

Il marchio si rinnova, ma l'impegno di GOFO nei confronti di clienti e partner resta invariato. Tutti i servizi, gli standard e le infrastrutture continueranno a funzionare senza interruzioni, supportati da una piattaforma globale più solida.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a CIRRO Parcel nella famiglia GOFO. Questo traguardo espande immediatamente la nostra affidabile rete dell'ultimo miglio nei principali mercati europei, senza dover partire da zero", ha dichiarato Marshall Yuan, Direttore della Strategia Globale di GOFO. "Con la crescita dell'e-commerce e l'aumento delle aspettative dei clienti, GOFO si sta evolvendo in qualcosa di più di un semplice fornitore di servizi logistici; siamo un partner di crescita a lungo termine per rivenditori globali, commercianti locali e piattaforme di e-commerce".

Informazioni su GOFO GOFO è un'azienda di consegne dell'ultimo miglio in rapida crescita che opera in Stati Uniti, Francia, Paesi Bassi ed in Italia. Guidati dalla nostra promessa di "Promuovere l'efficienza, offrire fiducia", uniamo tecnologia avanzata, eccellenza operativa e agilità locale per creare esperienze logistiche fluide per rivenditori, piattaforme di e-commerce e consumatori.

Con una rete in continua espansione di centri di smistamento, linee di trasporto e team locali dedicati, copriamo oltre 10.000 codici postali, offrendo percorsi intelligenti, tracciamento in tempo reale e visibilità completa. GOFO non consegna solo pacchi, ma offre anche affidabilità, efficienza e tranquillità, rendendo più efficiente ogni viaggio locale.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare:

E-mail: branding@gofoexpress.com

Sito web: www.gofoexpress.com

Questo annuncio è corredato da una foto disponibile su http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3cd04f92-0e13-4e2c-99b7-2f522e598773

