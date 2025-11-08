Il SEV di ASTRAUX illumina l'EICMA 2025 e ridefinisce la mobilità urbana smart a partire da 6.590 €

MILANO, Nov. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il veicolo elettrico smart (SEV) di ASTRAUX di ultima generazione ha rubato la scena all'EICMA 2025 di Milano, ridefinendo la mobilità urbana. Dotato di climatizzatore completo di serie e un'autonomia fino a 180 km che lo rendono un unicum nella sua categoria, ha attirato nutrite folle allo stand del marchio nel corso della più importante esposizione mondiale delle due ruote.

Dal 4 novembre al 1° gennaio i clienti possono preordinare qualsiasi SEV di ASTRAUX a soli 9,90 €, e ricevere uno sconto di 400 € alla consegna. I prezzi partono da 6.590 € per l'AL6 e da 8.590 € per l'AL7.

Maggiori informazioni su: https://astraux.short.gy/EICMAPR

Grande la metà di un'auto normale, ma in grado di offrire 180 km di autonomia, il SEV unisce praticità ed eccezionale agilità a zero emissioni. La sua forma compatta e la possibilità di parcheggiare in metà dello spazio standard lo rendono ideale per ambienti urbani ad alta densità, dove in molte regioni può essere guidato con la sola patente per moto.

Il SEV mette in comunicazione mobilità con uno stile di vita smart e digitale. Sei interfacce modulari a ventosa garantiscono flessibilità nell'utilizzo degli accessori e per la connettività CarPlay, e la piattaforma per tettuccio personalizzabile permette di barcamenarsi senza problemi tra la routine cittadina e le attività più avventurose del tempo libero.

Esteticamente, il SEV rispecchia il DNA tipico del design ASTRAUX: un ampio display di semplice utilizzo, una carrozzeria dalle linee morbide e più di 99 opzioni di rivestimento personalizzabili. Internamente, un sistema di climatizzazione completo, unico nella sua categoria, assicura il comfort assoluto in ogni stagione.

La sicurezza rappresenta il cuore dell'ingegneria ASTRAUX. Il telaio di acciaio altoresistenziale, una barra stabilizzatrice antirollio e materiali di alta qualità garantiscono una protezione affidabile. L'aggiunta di una modalità Sentry Mode (sentinella) intelligente offre sorveglianza continua e notifiche istantanee, offrendo ai conducenti la massima tranquillità ovunque vadano.

ASTRAUX non si limita a costruire veicoli: dà forma a uno stile di vita urbano più intelligente, più verde e più connesso. Fondendo tecnologia, design ed emozione, ASTRAUX invita le nuove generazioni a provare il piacere della mobilità intelligente.

Informazioni su ASTRAUX

ASTRAUX è un marchio internazionale con sede a Dubai che coniuga innovazione e stile di vita. Le sue tre linee (micro EV smart, robot IA e dispositivi tecnologici essenziali) ripensano il modo in cui la tecnologia si integra nella vita di tutti i giorni.

Guidata dal motto “Style it. Live it. Show it.”, ASTRAUX si pone all'avanguardia dei nuovi valori estetici per l'ultima generazione e infrange le regole per creare un futuro audace, intelligente e ricco di significato per i giovani creatori e gli esploratori urbani. Maggiori informazioni su: https://astraux.short.gy/EICMAPR

Contatti per i media：

Contatti：Cathur Leigh

Email：press.astraux@maktoumtech.com

