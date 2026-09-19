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La provincia di Hubei propone itinerari turistici creati su misura per i visitatori stranieri

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19 settembre 2026 | 15.12
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Conferenza sullo sviluppo della cultura e del turismo dell'Hubei 2026

XIANGYANG, Cina, Sept. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La provincia di Hubei, nella Cina centrale, ha proposto cinque itinerari turistici creati su misura per i visitatori stranieri, in modo da trasformare le ricche risorse culturali e naturali in prodotti turistici destinati al mercato del turismo incoming.

La presentazione degli itinerari si è svolta in occasione della Conferenza sullo sviluppo della cultura e del turismo dell'Hubei 2026, tenutasi giovedì nella città di Xiangyang. Nel corso dell'evento si sono svolte anche attività di business matching tra operatori turistici locali e agenzie di viaggio estere.

Noto per il suo ricco patrimonio culturale e per la varietà dei suoi paesaggi, negli ultimi anni l'Hubei ha dato priorità allo sviluppo integrato della cultura e del turismo. Nel 2025, la provincia ha registrato quasi 1 miliardo di visite turistiche, producendo un reddito derivante dal turismo superiore a mille miliardi di yuan.

I cinque itinerari propongono un viaggio lungo il fiume Yangtze alla scoperta delle Tre Gole e della cultura dei Tre Regni, un tour ecologico per conoscere Shennongjia, il monte Wudang e le Tre Gole, un percorso culturale che collega Jingzhou, Xiangyang e Suizhou, un tour sul patrimonio rivoluzionario di Hong'an e Honghu e un tour urbano di Wuhan.

Gli itinerari prevedono, inoltre, la scoperta della cucina locale, attività collegate al patrimonio culturale immateriale ed esperienze di consumo urbano emergenti, consentendo ai viaggiatori provenienti dall'estero di accedere in modo più agevole alle variegate attrazioni dell'Hubei.

Sono state inoltre presentate otto esperienze di viaggio a tema, che spaziano dal patrimonio mondiale alle visite turistiche lungo il fiume Yangtze, dalla cultura Jingchu all'innovazione tecnologica, dalla medicina tradizionale cinese al benessere, dagli stili di vita contemporanei ai festival, fino alla scoperta dei fiori di stagione.

Negli ultimi anni, l'Hubei si è impegnato per sfruttare il mercato del turismo incoming, sviluppando nuovi prodotti, ampliando i canali di marketing all'estero, arricchendo le esperienze culturali immersive, migliorando i servizi per i visitatori internazionali e consolidando gli scambi turistici con partner esteri.

Un funzionario provinciale responsabile per la cultura e il turismo ha affermato che si prevede che le nuove proposte offriranno agli operatori turistici esteri possibilità di scelte più integrate, e aumenteranno l'attrattiva di Hubei come meta internazionale per il turismo culturale.

Referente: Sig. Liu, Tel: 86-10-63074558

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