Presentati i primi conduttori televisivi robot umanoidi bionici al mondo

Settimo vertice mondiale dei media

PECHINO, Cina, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 5 novembre sono stati presentati i primi conduttori televisivi robotici umanoidi bionici al mondo in occasione di un forum sull’intelligenza artificiale e sulla modernizzazione cinese tenutosi a Pechino nel corso del settimo vertice mondiale dei media.

Il lancio ha segnato un passo avanti a favore dell’applicazione pratica di questo modello innovativo che combina contenuti giornalistici autorevoli con l’IA integrata.

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I robot conduttori, chiamati Xinyan e Xinyu, sono stati sviluppati congiuntamente dall’agenzia di stampa Xinhua e da UBTECH, una delle principali aziende cinesi specializzate in robotica, mentre il famoso regista cinese Zhang Yimou ha curato la progettazione dell’identità visiva dei due robot.

Progettati su misura per esigenze umane e ottimizzati per applicazioni giornalistiche, consentono di trasmettere notiziari direttamente dal luogo dell’evento. Le loro funzionalità sono alimentate dal newsbot basato sull’IA di Xinhua, “Xinhua Yudian”, e dalle tecnologie proprietarie full-chain di UBTECH, tra cui la pelle biomimetica, l’hardware per l’intelligenza artificiale integrata, i sistemi operativi, i modelli linguistici di grandi dimensioni basati sulle emozioni e le capacità di produzione in serie.

Durante il forum, Zhang ha espresso le sue riflessioni sull’integrazione tra tecnologia e arte. Ha ricercato un equilibrio tra la serietà e la professionalità richieste dai notiziari e il realismo naturale e ricco di sfumature dei robot dalle sembianze umane.

Il direttore generale del New Media Center di Xinhua, Qian Tong, ha affermato che i conduttori robot sono stati concepiti per assumere nuovi ruoli nella redazione, non per diventare star dello spettacolo. Forniranno assistenza a giornalisti e redattori relativamente alla presentazione delle notizie, alla diffusione di contenuti multilingue e ai servizi in loco.

Zhou Jian, fondatore, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di UBTECH, ha affermato che i robot, frutto di una collaborazione intersettoriale, uniscono gli standard del settore dell’informazione e le risorse di contenuto di Xinhua, le tecnologie full-stack di UBTECH e il design visivo di Zhang e del suo team.

Grazie alla tecnologia “Xinhua Yudian”, i robot conduttori hanno messo a punto un processo tecnico integrato che combina “cervello, espressione e controllo”, consentendo loro di recuperare in tempo reale notizie e informazioni politiche attendibili da fonti verificate e contribuendo a ridurre i rischi di disinformazione causati dalle allucinazioni dell’intelligenza artificiale. Si prevede che il prodotto verrà utilizzato in futuro in un numero maggiore di contesti, tra cui strutture didattiche, luoghi pubblici urbani, scambi culturali all’estero e reportage sull’esplorazione dello spazio profondo.

Il settimo vertice mondiale dei media è ospitato congiuntamente dall’agenzia di stampa Xinhua e dal governo popolare della municipalità di Pechino ed è organizzato dal Dipartimento per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di Xinhua, dal New Media Center e da Xinhuanet. Il suo obiettivo è quello di fornire una piattaforma per il dialogo e la cooperazione tra le organizzazioni mediatiche globali e di raggiungere un consenso sull’uso dell’IA nel settore della comunicazione.

Referente: Sig. Sun, Tel: 86-10-63074558

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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