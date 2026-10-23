SECO Aftermarket celebra 60 anni di qualità e affidabilità nei ricambi automobilistici

SEUL, Corea del Sud, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SECO, il marchio di componenti automobilistici di SEOJIN AUTOMOTIVE, celebra il suo 60° anniversario nel 2026, mettendo in evidenza sei decenni di esperienza e il suo costante impegno per la qualità, la durata, la sicurezza e la competitività dei prezzi.

Fondata nel 1966, SECO ha costruito la propria reputazione non solo attraverso la fornitura di componenti originali (OEM) alle case automobilistiche di tutto il mondo, ma anche grazie alla fornitura di ricambi aftermarket progettati per soddisfare le esigenze di distributori, officine e diversi utenti finali. Oggi, SECO Aftermarket offre un'ampia gamma di ricambi per i principali sistemi dei veicoli, tra cui frizioni, pastiglie dei freni, componenti delle sospensioni, ammortizzatori, giunti omocinetici (CV Joint), cuscinetti, componenti del sistema di accensione e altre applicazioni essenziali.

«Da 60 anni lavoriamo per offrire prodotti su cui i clienti e i partner commerciali possano fare affidamento. Il nostro obiettivo rimane chiaro: qualità costante dei prodotti, prestazioni affidabili e valore concreto per il mercato globale dei ricambi automobilistici», ha aggiunto SECO.

SECO Aftermarket applica controlli di qualità basati sugli standard OE (Original Equipment) su tutta la propria gamma di prodotti. Questo approccio favorisce la coerenza dei processi di produzione e ispezione, aiutando al contempo i clienti a scegliere con fiducia i ricambi automobilistici aftermarket. Combinando un'ampia gamma di prodotti con una particolare attenzione alla durata e alla sicurezza, SECO mira a contribuire a una manutenzione efficiente dei veicoli e alla soddisfazione dei clienti a lungo termine.

La gamma di prodotti aftermarket dell'azienda è progettata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle reti di assistenza e distribuzione del settore automobilistico. I suoi prodotti sono sviluppati per garantire prestazioni affidabili nelle condizioni di guida quotidiane, offrendo al contempo un'alternativa competitiva alle aziende che cercano ricambi di qualità e un approvvigionamento efficiente.

«Il traguardo dei 60 anni di SECO non è soltanto una celebrazione della nostra storia, ma anche una promessa per il futuro», ha aggiunto SECO. «Continueremo a costruire fiducia attraverso la qualità, ad ampliare la nostra offerta di prodotti e a creare valore per i nostri partner in tutto il mercato aftermarket automobilistico.»

SECO Aftermarket invita i distributori di ricambi automobilistici, gli acquirenti di componenti, le officine e i professionisti del settore a scoprire di più sulla propria gamma di prodotti e sulle opportunità di collaborazione.

Per maggiori informazioni su SECO Aftermarket, consultare i seguenti link.

Sito web: https://secoautomotive.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/seojinautomotive

E-mail: amt18200@secoautomotive.com

Catalogo online: www.secoautomotive.co.kr

Contatto stampa: Sungjun Park Tel: +82 2 2135 1758 Email: dylanpark@secoautomotive.com

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