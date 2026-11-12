Un paradiso digitale in una civiltà vecchia 5.000 anni: come Liangzhu New City è diventata il luogo che i giovani talenti chiamano “casa”

Comitato di gestione di Liangzhu New City, Hangzhou

HANGZHOU, Cina, Nov. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il vertice di Wuzhen della Conferenza mondiale di Internet 2026 si è tenuto a Wuzhen, nella provincia dello Zhejiang, dal 2 al 5 novembre. La Liangzhu SHUQIWAN AI+ Industry Community di Liangzhu New City di Hangzhou ha presentato uno stand dedicato allʼExpo “Internet Light”, mentre diverse aziende residenti hanno preso parte a eventi a tema, presentazioni di progetti e concorsi sullʼinnovazione. LʼExpo ha riunito oltre 670 aziende provenienti da 54 Paesi e regioni, presentato o lanciato oltre 1.000 traguardi tecnologici e ospitato più di 20 anteprime mondiali di prodotti.

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Sin dalla sua inaugurazione nel settembre 2025, Liangzhu SHUQIWAN AI+ Industry Community si è concentrata sullʼintegrazione dellʼintelligenza artificiale con lʼindustria culturale digitale. Costruita attorno alla comunità imprenditoriale OPC (one-person company), ha sviluppato un ecosistema di innovazione e imprenditorialità che integra spazi, risorse industriali, servizi per le startup e networking.Ad oggi, SHUQIWAN ha ricevuto oltre 1.000 richieste di costituzione di imprese unipersonali, attirato più di 400 progetti e creato una rete con oltre 2.800 nomadi digitali.

Allʼinterno di SHUQIWAN non ci sono cubicoli né postazioni di lavoro fisse. Gli imprenditori possono lavorare nella caffetteria o ritirarsi in una postazione tranquilla. Questi giovani vengono chiamati “abitanti digitali del villaggio”.

Dagli oltre 1.000 nomadi digitali attivi nei dintorni del Liangzhu Cultural Village allʼodierno ecosistema di startup nel campo dellʼintelligenza artificiale incentrato su SHUQIWAN, la Liangzhu New City sta perseguendo lo sviluppo integrato di industria, spazio urbano, comunità e cultura, esplorando un percorso sostenibile che consenta ai giovani talenti di passare dallʼ“ambientarsi” al “rimanere”.

Nel sistema industriale moderno “2+X” di Liangzhu New City, la cultura digitale rappresenta il vantaggio di chi agisce per primo, la vita e la salute un ulteriore polo di crescita e “AI+” il nuovo percorso per garantire il futuro. SHUQIWAN funge sia da banco di prova per questa strategia sia da suo acceleratore: non è semplicemente uno spazio per uffici, ma un ecosistema di innovazione completo che riunisce postazioni di lavoro condivise, incubazione di startup, matchmaking tecnologico ed eventi di presentazione agli investitori.

Nel marzo 2026, Liangzhu New City ha avviato una collaborazione con la School of Design & Innovation della China Academy of Art e con lʼHangchuang (AI) Camp per istituire un meccanismo di cooperazione tra università e amministrazione locale volto a collegare la creatività artistica e progettuale con la tecnologia dellʼintelligenza artificiale, la trasformazione industriale e il sostegno governativo.

La vitalità di SHUQIWAN è un indicatore della capacità di Liangzhu New City di attrarre giovani talenti, così come lo è il comfort dei suoi appartamenti.

Due complessi residenziali per giovani talenti nel distretto di Yuhang – Caijing Hefu e Caiying Jingting – offrono 1.208 alloggi a giovani professionisti, con un tasso di occupazione costantemente superiore al 98%. Caijing Hefu è stato recentemente nominato uno dei primi progetti pilota di alloggi per giovani della provincia di Zhejiang.

La Liangzhu Youth Community organizza circa 40 eventi allʼanno, tra campeggi sul prato, concerti sotto le stelle e sessioni di giochi da tavolo nel fine settimana, dando vita a 20 comunità basate su interessi comuni. Ha facilitato oltre 50 abbinamenti di risorse mirati e messo in relazione più di 30 progetti di cooperazione imprenditoriale. La sua scuola serale per giovani si concentra sulle applicazioni pratiche dei software di intelligenza artificiale e sulla gestione di video brevi, aiutando i giovani a migliorare le proprie competenze.

Nel 2024, Liangzhu è stata integrata nel quadro urbanistico di Hangzhou composto da “un centro principale, sei centri secondari e tre città”, e 26 chilometri quadrati allʼinterno della tangenziale sono stati designati come parte dellʼarea urbana centrale. Nella prima metà del 2026, il Parco Yuhu, che si estende su una superficie di 688 mu (circa 46 ettari), ha attirato circa 2,43 milioni di visitatori. La Liangzhu Jade Road, lunga circa 25,9 chilometri, collega canali, abitazioni, parchi industriali, quartieri commerciali, scuole e parchi, dando vita a un circuito di vita comunitaria di 15 minuti.

Punti di riferimento culturali come il Liangzhu Museum, il “Big Barn” a Yuniaoji e il Liangzhu Culture and Arts Center sono sparsi in tutta lʼarea, consentendo ai residenti di imbattersi nelle tracce di una civiltà vecchia 5.000 anni durante le loro passeggiate quotidiane. Lʼimmagine quadrata e circolare del cong di giada è integrata negli spazi pubblici; la civiltà non è più un tesoro nazionale esposto dietro una teca di vetro, ma parte integrante della vita quotidiana del tessuto urbano.

Per le città cinesi e di tutto il mondo che stanno esplorando un nuovo percorso di urbanizzazione, Liangzhu New City rappresenta un utile punto di riferimento: quando una città comprende veramente le esigenze dei giovani e quando industria, cultura, vita quotidiana ed ecologia sono integrate in modo organico, i giovani talenti sono più propensi a rimanere. La corsa ai giovani talenti verte sempre più su come le persone vivono in una città, non solo su come la città è costruita.

Referente: Sig.ra Pang, Tel: 86-10-63074558.

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