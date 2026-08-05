Una nuova ricerca globale di Velo rivela l’effetto domino dell’espressione di sé

Il 61% degli adulti si sente più a proprio agio nell’esprimersi quando anche gli altri fanno lo stesso

LONDRA, Aug. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Una nuova ricerca globale* condotta da Velo evidenzia il crescente bisogno di esperienze condivise, proprio mentre Velo lancia “Echoes of Tomorrowland”, una rete globale di eventi dal vivo e dirette streaming sincronizzate che portano la magica esperienza del Tomorrowland ai fan di tutto il mondo.

La campagna si basa su una nuova ricerca* in cui quasi due adulti su cinque (39%) hanno affermato che instaurare relazioni significative sia più difficile con l’avanzare dell’età. Ciò dipende da una serie di fattori, tra cui la difficoltà a trovare persone con gli stessi interessi (28%), il senso di imbarazzo (27%), la paura del rifiuto (24%) e il timore di essere giudicati (21%).

Velo, brand leader in Europa** nel settore dei sacchetti di nicotina pensato per chi ama distinguersi, e Tomorrowland, sono convinti che il vero catalizzatore per abbattere queste barriere sia proprio la musica. Consentendo di esprimere se stessi, la pista da ballo è un potente luogo di connessione. Il 30% degli intervistati concorda sul fatto che la pista da ballo sia il luogo in cui si sentono più liberi di essere se stessi e di “ballare come se nessuno li guardasse”, mentre il 61% si sente più a proprio agio nell’esprimersi quando vede gli altri fare lo stesso. Questo porta a creare legami significativi: il 27% dei giovani tra i 25 e i 35 anni afferma che le amicizie nate in occasione di concerti o eventi culturali siano più sincere di quelle instaurate in altri contesti sociali.

Dato che molti fan non hanno potuto partecipare di persona al Tomorrowland, Velo ha diffuso l’energia, la cultura e lo spirito di comunità del festival ben oltre i confini dell’evento. E, a dimostrazione del fatto che l’espressione di sé è contagiosa, la campagna è stata avviata con un esperimento sociale su misura presso il Tomorrowland Store di Ibiza. Agli ospiti è stata consegnata la metà di una splendida farfalla realizzata artigianalmente, con la sfida di trovare uno sconosciuto in possesso dell’altra metà per completarla. In un attimo, questo esperimento sociale interattivo ha trasformato una stanza piena di sconosciuti in una comunità attiva e collaborativa.

L’evento, tenutosi venerdì 17 luglio, ha visto come protagonista la DJ ucraina di musica house e techno Korolova, con una diretta streaming dal palco principale del Tomorrowland. Rievocando l’inconfondibile cultura del Tomorrowland, caratterizzata da una comunità spontanea, Velo ha accolto un pubblico eterogeneo composto da fan e giornalisti invitati dal Regno Unito e dalla Spagna, oltre a creator di contenuti legati al lifestyle e alla musica giunti da ogni parte del mondo.

Attraverso una serie di eventi “Echo” collegati tra loro a Ibiza e in altre località, con esibizioni dal vivo, streaming sincronizzati e DJ set, “Echoes of Tomorrowland” crea un luogo unico per offrire agli appassionati di musica dance l’opportunità di esprimersi appieno e di vivere un’esperienza nuova insieme.

In merito all’energia creatasi nella serata, la DJ di fama mondiale Korolova ha affermato: “La pista da ballo è uno dei pochi luoghi in cui le persone si sentono completamente libere di esprimere se stesse senza essere giudicate. È proprio questa la forza che ho percepito per tutta la serata a Ibiza, grazie a Velo: è stato incredibile vedere tutti lasciarsi andare, mostrarsi per quello che sono davvero e celebrare la propria originalità insieme.”

L’artista ospite Camden Cox ha aggiunto: “Ciò che mi è rimasto impresso della serata è stato vedere persone completamente sconosciute entrare in sintonia con estrema facilità grazie a un’esperienza condivisa. A volte basta un piccolo spunto per dare il via a una conversazione, e vedere la folla usare le farfalle per rompere il ghiaccio e ballare insieme è stata pura magia.”

Malky Brown, Global Head of Content & Partnerships presso BAT, ha commentato: “Con ‘Echoes of Tomorrowland’ abbiamo voluto ricreare quel senso di connessione che rende il festival così speciale. Incoraggiando le persone a uscire dalla propria zona di comfort e a entrare in contatto con gli altri, abbiamo dato vita alla convinzione di Velo secondo cui l’espressione di sé può avvicinare le persone.”

Per guardare il video ufficiale dell’evento e scoprire di più su Velo, visitare @velo.global .

Riservato esclusivamente ai consumatori di nicotina di età superiore ai 18 anni. Questo prodotto contiene nicotina e crea dipendenza.

* 2.009 Consumatori di nicotina (di età pari o superiore a 18 anni) che hanno utilizzato prodotti a base di nicotina almeno negli ultimi sei mesi e che attualmente ne fanno uso almeno una volta alla settimana nel Regno Unito, in Spagna, in Pakistan, in Polonia e in Austria. Ricerca condotta dal 16 giugno 2026 al 22 giugno 2026.

** Sulla base della quota di volume stimata da Velo nel mercato al dettaglio monitorato nei seguenti mercati chiave europei dei sacchetti di nicotina: Svezia, Danimarca, Regno Unito, Polonia e Svizzera, calcolata per l’anno 2025.

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