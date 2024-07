Glorie di Hebei: connettere la cultura dell'acrobatica alle Olimpiadi di Parigi

PARIGI, 29 luglio 2024 /PRNewswire/ -- "Glorie di Hebei: mostra fotografica della cultura dell'acrobatica" è stata inaugurata presso Les amis de Nouvelles d'Europe a Parigi, il 23 luglio 2024, creando un collegamento unico tra gli sport tradizionali cinesi e le Olimpiadi moderne.

Questa mostra, che celebra l'Anno della cultura e del turismo Cino-Francese, presenta esposizioni bilingue (cinese e francese) e combina testi e immagini per presentare le straordinarie testimonianze dell'arte acrobatica di Hebei.

È divisa in due sezioni: "Il meraviglioso passato" e "Eredità continua". La prima sezione espone foto di antiche tecniche acrobatiche, tra cui un dipinto murale raffigurato all'interno di una tomba della dinastia Han a Dongping e una coppia di statuette in ceramica della dinastia Han su supporti. La sezione "Eredità continua" evidenzia la conservazione e l'innovazione delle arti acrobatiche attraverso poster di acrobazie di Wuqiao, foto di scena e immagini di spettacoli al Wuqiao Acrobatics World, un'attrazione turistica nazionale di livello 4A.

La mostra, organizzata dal Museo di Hebei e sostenuta da Art Exhibitions China, celebra anche il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Francia.

La provincia di Hebei, situata nel nord della Cina, è rinomata per le sua cultura dell'arte acrobatica, in particolare quella della contea di Wuqiao, uno dei luoghi di nascita delle arti acrobatiche cinesi. Situata lungo il Canal Grande, sito patrimonio dell'umanità, Wuqiao, nella zona sud-orientale di Hebei, anche conosciuta come la "casa degli acrobati", vanta arti acrobatiche, un gioiello dell'arte orientale.

Il Museo di Hebei e Art Exhibitions China continuano a impegnarsi nel sostenere il patrimonio culturale cinese, promuovere la fiducia culturale, mantenere la tradizione innovando e abbracciando l'apertura e l'inclusività. Condividendo le storie e le voci della Cina, contribuiscono alla conservazione e alla promozione della cultura tradizionale cinese e facilitano gli scambi tra civiltà.

Collegando l'arte degli acrobati cinesi alle Olimpiadi moderne, la mostra permette di scoprire come le civiltà si ispirano e si illuminano a vicenda, in modo che, anche a grandi distanze, lo scambio culturale possa avvicinare le persone.

La mostra rimarrà aperta fino al 6 agosto 2024.

