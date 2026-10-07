GONEO presenta soluzioni integrate per l'energia solare, l'accumulo e la ricarica dei veicoli elettrici a Solar & Storage Live Italia 2026

VERONA, Italia, 7 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- GONEO ha partecipato a Solar & Storage Live Italia 2026, in programma il 7 e 8 ottobre presso Veronafiere, a Verona, presentando soluzioni per l'accumulo di energia e la ricarica dei veicoli elettrici destinate ad applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

La manifestazione ha offerto l'opportunità di entrare in contatto con distributori, installatori, società EPC e partner del settore provenienti da tutta Italia e dall'Europa meridionale.

Soluzioni integrate per diverse esigenze energetiche

Guidata dalla promessa del marchio «Powering Beautiful Living», GONEO ha presentato la propria offerta energetica in espansione attraverso allestimenti che hanno mostrato come le soluzioni per l'accumulo di energia e la ricarica dei veicoli elettrici possano integrarsi nella vita quotidiana e rispondere a diverse esigenze energetiche.

Per le applicazioni residenziali, GONEO ha presentato la serie Combi 3.0, che comprende sistemi di accumulo monofase e trifase. Insieme alla serie 2.0, l'offerta risponde a diverse esigenze energetiche domestiche. Un'area dimostrativa dedicata all'ambiente domestico ha mostrato come le soluzioni di accumulo e ricarica possano integrarsi nella vita di tutti i giorni.

Per le applicazioni commerciali e industriali, GONEO ha presentato la propria soluzione trifase di accumulo 3.0, illustrandone i possibili utilizzi in strutture quali scuole e ospedali.

Combi EV Charger e Combi Pro EV Charger completano l'offerta, estendendo le soluzioni GONEO dalla gestione dell'energia domestica alla mobilità elettrica.

Lancio di nuovi prodotti e riconoscimento dei partner

Il 7 ottobre GONEO ha organizzato il lancio di nuovi prodotti e una cerimonia di riconoscimento dei partner autorizzati, mettendo in evidenza le più recenti innovazioni dell'azienda e l'espansione della propria rete di partner. Durante la manifestazione erano inoltre disponibili offerte esclusive per gli ordini di Combi 3.0 effettuati in fiera.

Il noto influencer italiano su YouTube Riccardo Muscarella ha visitato lo stand per provare personalmente i prodotti e condividere con il proprio pubblico i momenti salienti della manifestazione, facendo conoscere le soluzioni energetiche di GONEO a un numero maggiore di consumatori e professionisti del settore.

Rafforzare le relazioni sul territorio

L'Italia e l'Europa meridionale rappresentano mercati chiave per le attività di GONEO nel settore energetico. Nel corso della manifestazione, l'azienda si è confrontata con professionisti del settore, ha approfondito la conoscenza delle esigenze locali e ha rafforzato i rapporti con potenziali clienti e partner.

Forte di oltre 30 anni di esperienza nei prodotti per la connessione elettrica, GONEO continua a espandere le proprie attività nei settori dell'accumulo di energia e della ricarica dei veicoli elettrici, facendo leva sulle proprie competenze in ricerca e sviluppo, produzione, qualità e design.

GONEO continuerà a investire nello sviluppo di prodotti e nelle collaborazioni locali per offrire a famiglie e imprese soluzioni energetiche più intelligenti ed efficienti, portando «Powering Beautiful Living» a un numero sempre maggiore di comunità in tutto il mondo.

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