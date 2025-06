Govee presenta una nuova serie di lampade da terra e una collaborazione artistica per trasformare l'atmosfera dell'illuminazione domestica

Govee sta espandendo la sua presenza in Germania e punta maggiormente sull'impatto emozionale dell'illuminazione.

BERLINO, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Govee, leader mondiale nell'innovazione dell'illuminazione smart, ha annunciato oggi il lancio della sua serie di lampade da terra di terza generazione. Superando i classici design verticali, i nuovi modelli offrono forme diverse e funzioni flessibili. Il lancio fa parte della nuova iniziativa del marchio Govee "Life is Colorful", che offre una nuova prospettiva su come l'illuminazione modella gli spazi abitativi. Tutto è guidato dal concetto che la luce non solo supporta le attività visive, ma influenza anche il modo in cui le persone si sentono e interagiscono con l'ambiente. Se utilizzata intenzionalmente, la luce diventa uno strumento per influenzare l'atmosfera, l'espressione e il benessere.

Il nuovo ruolo dell'illuminazione nella vita quotidiana

La nuova iniziativa del marchio Govee affonda le radici nelle attuali tendenze sociali. Il rapporto Mintel sulle tendenze globali dei consumatori per il 2025 ha rilevato che l'illuminazione svolge un ruolo centrale nelle case delle persone. Oltre il 70 percento degli intervistati ha affermato che l'illuminazione ha un impatto diretto sul loro umore. In particolare, la luce colorata è sempre più vista come un mezzo per creare momenti personali di relax, concentrazione o energia. Questo cambiamento ha trasformato l'illuminazione intelligente in un elemento chiave delle scelte di progettazione quotidiane, combinando il beneficio emotivo con il valore funzionale.

"Oggi l'illuminazione è molto più che semplice luminosità. Crea spazio per le emozioni", dichiara Eric Wu, CEO di Govee. "Vogliamo offrire alle persone soluzioni di illuminazione adattabili, esteticamente gradevoli e intuitive da usare".

Collaborazione con l'artista Regine Schumann

Per esplorare la relazione tra luce e percezione, Govee ha collaborato con l'artista della luce tedesca Regine Schumann. Nota per il suo lavoro con il vetro acrilico fluorescente e i materiali reattivi ai raggi UV, la Schumann crea installazioni che rispondono alla luce e alle condizioni spaziali. Le sue opere sono state esposte in istituzioni come la Bundeskunsthalle Bonn, la Kunsthalle Bremen e l'International Light Art Center di Unna.

In collaborazione con Govee, Schumann ha sviluppato una nuova installazione che unisce materiali riflettenti e tecnologia LED programmabile. "Nel mio lavoro esploro il modo in cui il colore, la luce e la trasparenza trasformano lo spazio", afferma Schumann. "La tecnologia di Govee espande questo dialogo. I LED non si limitano a illuminare, ma creano anche atmosfere e ritmi. Offrono nuovi strumenti per la progettazione artistica e quotidiana".

Evento del 26 giugno a Berlino

La collaborazione e la nuova serie di prodotti saranno presentate in occasione dell'evento di lancio di Govee che si terrà a Berlino il 26 giugno, dal titolo "Light Up The Corner". Oltre all'installazione dell'artista, ospiti selezionati del mondo dei media e del design sperimenteranno come l'illuminazione e lo spazio possano interagire in modi nuovi. Con questo evento, Govee intende consolidare la presenza del suo marchio in Germania e contribuire al dibattito più ampio sul design dell'illuminazione, l'atmosfera e il benessere emotivo in casa.

Ulteriori informazioni e futuri aggiornamenti del prodotto sono disponibili su Govee.com.

Informazioni su Govee

Dal 2017 Govee rivoluziona l'esperienza di ambienti in cui si vive intelligenti con soluzioni di illuminazione d'ambiente innovative, efficienti e pratiche per l'intera casa. Dagli spazi abitativi alle postazioni di gioco, fino alle aree esterne e oltre, l'illuminazione intelligente di Govee non è solo incredibile dal punto di vista visivo, ma trasforma i momenti quotidiani in esperienze di luce personalizzate e coinvolgenti. Abbracciando l'idea che "Life is Colorful" (La vita è colorata), Govee si impegna a portare un'illuminazione ambientale vivace in ogni angolo della casa, a promuovere connessioni con gli utenti sia a livello pratico che emotivo e a rendere più luminosi e piacevoli i momenti quotidiani.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2718661/image_5010931_32332314.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/govee-presenta-una-nuova-serie-di-lampade-da-terra-e-una-collaborazione-artistica-per-trasformare-latmosfera-dellilluminazione-domestica-302492214.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.