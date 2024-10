Grande evento in Concessionaria Messa T: un viaggio che dura da 60 anni

Monza Brianza, 17 ottobre 2024 - Un viaggio che dura da 60 anni: giovedì 19 settembre la Concessionaria Messa T ha celebrato il suo 60° anniversario; un traguardo storico che ha visto l’Azienda crescere e consolidarsi come punto di riferimento per il settore automobilistico a Monza e in tutta la Brianza.

La serata di festeggiamenti, organizzata presso la sede monzese di via Boccioni, ha coinvolto collaboratori, fornitori, rappresentanti istituzionali e i vertici dei marchi Renault, Dacia e Mobilize Financial Services.

Fondata nel 1964 da Tomaso Messa, la Concessionaria Messa T è oggi guidata dalla seconda e terza generazione della famiglia: Giorgio e Marco Messa, insieme ai figli Andrea, Silvia e Riccardo, che hanno raccolto il testimone mantenendo vivi i valori di sempre e l’impegno per le persone e il territorio.

Il tema della serata, “Un viaggio che dura da 60 anni” rispecchia perfettamente questo lungo cammino di successi, ponendo l’accento sulla costanza e la visione innovativa che hanno reso Messa T un attore di primo piano nel panorama automobilistico.

Un evento ricco di sorprese, immerso in un’atmosfera divertente e conviviale e reso ancor più coinvolgente dalla presenza delle istituzioni locali, nella figura dell’assessore al commercio di Monza, Carlo Abbà e dei direttori vendita per l’Italia dei marchi rappresentati dalla Concessionaria Messa T: Andrea Marcante (Direttore Vendite Renault), Dario Zenone (Direttore Vendite Dacia) e Maurizio Chiari (Direttore Vendite MFS), intervenuti tutti sul palco con parole di riconoscimento verso l’Azienda Messa T; hanno tutti sottolineato il costante impegno e il successo conseguito in questi sei decenni della famiglia Messa, omaggiando infine i titolari con una targa celebrativa.

La serata è stata l’occasione perfetta per presentare il nuovo logo Messa T, che con il payoff aziendale “Auto di Domani, Valori di Sempre”, richiama i principi che hanno da sempre guidato la Concessionaria, unendo tradizione e innovazione.

Anche il sito web messa.it è stato rinnovato in concomitanza dell’anniversario, a testimoniare la volontà dell'Azienda di guardare al futuro con ottimismo e modernità.

Questi valori sono stati ripresi anche nell’intervento dell’amministratore delegato Andrea Messa, che ha rivolto un sentito ringraziamento agli ospiti, ribadendo che il successo dell’Azienda è da sempre radicato nei valori familiari e nelle relazioni costruite con i collaboratori, i clienti e i fornitori. “Tutti dicono che Messa T siete voi, ma Messa T siamo NOI!”, ha dichiarato, sottolineando come l’impegno della Direzione a migliorare l’Azienda sia un pilastro importante per il presente e il futuro. Prosegue, “Messa T è tutti coloro che, giorno dopo giorno, hanno contribuito a rendere la nostra Concessionaria quello che è oggi. I valori di nonno Tomaso sono ancora quelli che ci guidano e che ci permettono di guardare al futuro con fiducia”.

Non meno emozionanti sono stati gli interventi di Giorgio e Marco Messa, che hanno ricordato la figura del fondatore, Tomaso: “Un uomo visionario, un meccanico straordinario, che ha saputo guardare avanti con tenacia e passione, conquistando la fiducia dei dirigenti con il suo lavoro di eccellenza. Siamo certi che la terza generazione continuerà a far crescere l’Azienda con lo stesso spirito”.

Riccardo Messa ha concluso gli interventi con dei ringraziamenti speciali: ai cugini Andrea e Silvia, ricordando il loro impegno come terza generazione, ai titolari senior e a tutta la famiglia, da sempre al suo fianco, e ai collaboratori per la loro professionalità e il lavoro quotidiano.

La serata ha visto momenti di grande emozione, come la toccante dedica di Marco Messa alla moglie Tiziana, in occasione del loro anniversario di matrimonio coinciso proprio con il 19 settembre!

E il taglio della torta celebrativa, accompagnato da una sorpresa per Giorgio e Marco Messa, ai quali, i figli Andrea, Silvia e Riccardo hanno donato una felpa con il nuovo logo aziendale e una targa per onorare i 60 anni di attività. L’applauso degli ospiti ha reso l’atmosfera ancora più speciale, sottolineando il legame profondo che unisce l’Azienda Messa T a tutte le persone presenti.

Contatti:

www.messa.it

MONZA via Boccioni 2

VIMERCATE via Trezzo 480

MERATE via Bergamo 78