Grande successo per la Conferenza per la Promozione del Turismo Culturale di Wenzhou, Provincia del Zhejiang che si è tenuta a Roma

ROME, 6 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Il 4 luglio si è tenuta, con grande successo, a Roma, all''InterContinental Rome Palace Hotel

la Conferenza per la Promozione del Turismo Culturale di Wenzhou Provincia del Zhejiang, organizzata dall'Assessorato alla Cultura, Radio, Cinema e Turismo della Città di Wenzhou.

Grazie ai voli diretti per Roma ed al supporto culturale fornito dai "cinesi che vivono in Italia", l'evento ha messo in luce le caratteristiche culturali e turistiche di Wenzhou attraverso la promozione delle risorse culturali e turistiche, il lancio di itinerari, la firma di accordi di cooperazione, la negoziazione e lo scambio, promuovendo l'integrazione del settore turistico delle due località.

Li Fangxi, vicedirettore dell'Assessorato alla Cultura, Radio, Televisione e Turismo della città di Wenzhou, ha affermato che il patrimonio culturale immateriale di Wenzhou è riconosciuto a livello internazionale e che gode di ben cinque elementi annoverati nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'UNESCO. Per attrarre turisti italiani in visita a Wenzhou è stata prorogata a 30 giorni la durata massima del periodo che gli italiani possono trascorrere in Cina senza visto e nell'Aprile del 2026 alla 15esima Esposizione Internazionale dei Giardini Cinesi (Wenzhou), sarà presente uno speciale padiglione italiano.

Maria Ferrara, Presidente dell'Associazione Italiana per l'Amicizia con la Cina, ha sottolineato che il turismo italiano in Cina sta mostrando un trend positivo con una forte richiesta di turismo esperienziale. L'associazione lancerà il progetto "I Love China" ed il gruppo di lavoro Wenzhou-Italia si occuperà di approfondire la cooperazione turistica tra le due parti.

Zhang Guoquan, rappresentante dei leader cinesi di Wenzhou in Italia, ha affermato che, nonostante Roma e Wenzhou siano distanti migliaia di chilometri, hanno in comune un temperamento simile. Il turismo è il ponte più diretto per la comunicazione tra le persone e la comunità cinese presente in Italia è disposta a fungere da "trait d'union" per contribuire attivamente alla promozione del turismo culturale tra la Cina e l'Italia ed ai "flussi bidirezionali" tra i due Paesi.

Nell'occasione, sono state inoltre promosse le risorse culturali e turistiche di Wenzhou, sono stati lanciati tre itinerari turistici pensati per il mercato europeo e gli agenti di viaggio romani sono stati invitati a visitare Wenzhou nella stagione autunnale. Inoltre, i rappresentanti delle agenzie di viaggio delle due città hanno firmato un accordo di cooperazione strategica per il reciproco scambio di clienti ed hanno discusso di aspetti legati all'interconnessione degli itinerari per poter sviluppare dei regolari meccanismi di cooperazione.

