Gruppo FLO a Host: innovazione e sostenibilità per il packaging alimentare

Tra le produzioni principali “in vetrina” a FieraMilano Alpha, rivoluzionaria linea di stoviglie monouso in carta e silice, la neonata R-Hybrid SKY linea di bicchieri in polistirene riciclato e GEA le capsule per il caffè compostabili

Rho, 21 ottobre 2025. Un anno di novità per il Gruppo FLO che si presenta a Host (padiglione 18 stand D 32 e 31) con tre linee innovative che hanno animato le giornate di fiera dal 17 al 21 ottobre in Fiera Milano a Rho.

L’azienda leader in Europa nella produzione di imballaggi alimentari ha appena lanciato Alpha le prime stoviglie monouso interamente riciclabili nella carta, realizzate con tecnologia Qwarzo. Alpha è conforme alla Direttiva SUP (Single Use Plastics), PFAS free e compostabile HOME, pensata per rispondere alle esigenze di sostenibilità del mercato, senza rinunciare a prestazioni elevate in nome dell’economia circolare.

Sempre ad ottobre la multinazionale con sede principale a Fontantellato ha lanciato R-Hybrid SKY, nuova generazione di bicchieri in polistirene riciclato post-consumo food grade, già conforme alla normativa europea PPWR, che coniuga leggerezza, qualità e sicurezza alimentare, riducendo l’impatto ambientale grazie a un minor impiego di materia prima vergine e a un contenuto riciclato fino al 25%. E’ completamente riciclabile e progettato per il circuito RiVending, che ne consente il recupero e la trasformazione in nuova materia prima.

Tra le principali produzioni FLO c’è anche GEA, prima famiglia di capsule al mondo 100% biobased, compostabili nell’umido e dotate di barriera all’ossigeno, soluzione che unisce alte performance di erogazione del caffè ed eco-sostenibilità. A differenza di altre capsule realizzate in plastica o alluminio, materiali non riciclabili su larga scala nello stream dei rifiuti attuale, GEA può essere smaltita insieme ai rifiuti organici, permettendo il recupero del caffè come risorsa utile per l’agricoltura. Innovazione altamente consigliata anche dall’attuale normativa europea sul packaging (PPWR - Packaging and Packaging Waste Regulation).

Queste tre innovazioni sono il frutto di un lungo percorso di ricerca e sono coerenti con le normative europee che anticipano le esigenze di un mercato sempre più orientato alla sostenibilità reale. Ma al tempo stesso sono anche applicazione concreta del principio di neutralità dei materiali che il Gruppo FLO ha sempre applicato nei suoi 52 anni di storia.

Nel corso della manifestazione fieristica, allo stand FLO spazio anche ai food lovers. Il 17 e 20 ottobre si sono svolti gli show cooking dello chef Carlo Bresciani della Federazione Italiana Cuochi, che per l'occasione ha utilizzato le stoviglie ALPHA per offrire un contributo alla sostenibilità dell’intero evento.

