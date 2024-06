Hikvision ha presentato la sua gamma di prodotti e tecnologie LED completamente aggiornati nel corso dell'ultimo evento di lancio organizzato dall'azienda

HANGZHOU, Cina, 27 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Hikvision ha ospitato l'evento di lancio dei display LED 2024, presentando importanti aggiornamenti nella ricerca e sviluppo e nella linea di prodotti Questo spettacolare appuntamento ha catturato l'attenzione del pubblico di tutto il mondo grazie alle operazioni coordinate delle doppie basi produttive, al debutto degli armadi LED di quinta generazione, oltre al lancio di diversi prodotti LED per display esterni, display creativi, moduli e controller.

Alla base del successo: produzione digitale e innovazione a ciclo continuo

Estremamente rinomata per le sue soluzioni di sicurezza video, Hikvision si è avventurata concretamente nel mercato dei LED da oltre un decennio. L'azienda traduce continuamente i propri progressi tecnologici in progressi per il mercato, con prodotti disponibili in oltre 150 paesi.

Il segreto alla base di questo straordinario viaggio risiede nelle capacità pionieristiche di Hikvision nella produzione digitale. Le doppie basi produttive di Tonglu e Wuhan vantano una straordinaria capacità produttiva annua che congiuntamente supera i 500.000 metri quadrati. Durante l'intero processo di produzione, Hikvision si impegna a rispettare standard rigorosi e a garantire una gestione della qualità d'eccellenza.

Un debutto strepitoso: l'armadio LED di quinta generazione come punto di svolta

In occasione di questo evento spettacolare, Hikvision ha messo in risalto il suo armadio LED di quinta generazione, che evidenzia i più recenti progressi nella tecnologia dei display. Con un design industriale avanzato, questa nuova versione promette performance e praticità leader di settore.

Con un'avanzata struttura di soli 29,3 mm e un peso di soli 17 kg/m², il nuovo armadio fiore all'occhiello di Hikvision coniuga eleganza e robustezza. Il suo innovativo design caratterizzato dall'ampia scheda facilita le installazioni più semplici ed è compatibile con opzioni di risoluzione versatili. L'armadio supporta sia il cablaggio orizzontale che quello verticale, riducendo i costi e migliorando l'efficienza.

L'armadio LED di quinta generazione di Hikvision lancia una struttura unificata che integra tre tecnologie di schede per gli elementi luminosi: COB (Chip On Board), HOB (Hikvision Glue On Board) e SMD (Surface Mount Device), che riducono il rischio di 'invecchiamento' dell'inventario e minimizzano i costi di iterazione dei prodotti. La serie Ultra offre una sostituzione continua del passo dei pixel e l'uniformità del colore tramite la calibrazione da un singolo armadio. Le serie Solid e Solid Plus offrono durata, facilità di manutenzione ed efficienza energetica.

L'armadio LED di quinta generazione di Hikvision sta trasformando le soluzioni di visualizzazione in tutti i settori. Dalle sale di controllo alle sale conferenze, dai teatri ai punti vendita al dettaglio, offrono una riproduzione cromatica più vivace ed esperienze più immersive che mai.

Aggiornamenti su vasta scala: inclusi controller, software e altro ancora

In quanto forza pionieristica nel settore globale dei display LED, Hikvision è pronta a proporre nuove scoperte e sviluppi entusiasmanti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti visitare il sito ufficiale di Hikvision.

