Hollyland presenta il nuovissimo microfono wireless LARK A1, la combinazione perfetta tra qualità audio professionale e alto valore

SHENZHEN, Cina, 27 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland, fornitore leader di prodotti e soluzioni wireless, lancia l'ultimo microfono wireless LARK A1, concepito per offrire un'eccezionale qualità audio ad alta fedeltà a 48 kHz/24 bit con cancellazione intelligente del rumore a tre livelli. Questo microfono è progettato con tecnologie avanzate, che lo rendono la scelta ideale per vlogger, streamer e creatori di contenuti che cercano un audio nitido senza la seccatura di impostazioni complesse.

LARK A1 è dotato di audio ad alta fedeltà da 48 kHz/24 bit, che garantisce la riproduzione precisa di ogni dettaglio. Con un elevato livello di pressione sonora pari a 120 dB SPL, LARK A1 gestisce i rumori forti e improvvisi riducendo al minimo la distorsione. Cattura ogni sfumatura, dai bassi profondi agli alti cristallini, e la funzione intelligente di limitazione automatica bilancia i livelli del volume per mantenere un audio stabile e privo di distorsioni.

Inoltre, il microfono offre un audio personalizzabile con equalizzatore regolabile (bilanciamento, basso e brillante) e riverbero (piccolo, medio o grande). Gli utenti possono personalizzare il suono con precisione e scolpire chiarezza, profondità e consistenza tramite equalizzazione e riverbero, trasformando l'audio in un'esperienza immersiva.

Progettato per i creatori che richiedono un audio cristallino, LARK A1 è dotato anche di un controllo del guadagno a 6 livelli e di un sistema di cancellazione del rumore flessibile che si adatta a numerose impostazioni. Dalle riprese in esterni allo streaming live fino alla registrazione di brevi video, Lark A1 filtra efficacemente i rumori ambientali, tra cui vento, traffico, clacson, ronzio dell'aria condizionata e riverbero della stanza. I tre livelli di riduzione del rumore (minimo, medio e forte) si adattano ai diversi ambienti mantenendo una voce chiara e naturale.

Progettato per i creatori che non si fermano mai, LARK A1 offre una trasmissione audio stabile su distanze fino a 200 metri, pesa solo 8 grammi ed elimina la preoccupazione per la batteria in fase di creazione. Grazie alla custodia di ricarica, due TX si alternano senza interruzioni, garantendo fino a 54 ore di funzionamento continuo. Con una singola carica in modalità TX, il microfono wireless può funzionare fino a 6,5 ore con cancellazione del rumore attivata e 9 ore senza.

"LARK A1 non rappresenta solo una svolta nella tecnologia acustica, ma dimostra anche l'impegno di Hollyland nel rendere l'esperienza audio di livello professionale accessibile a tutti", ha dichiarato Cao, direttore del reparto sviluppo prodotti di Hollyland.

Con il lancio di LARK A1, Hollyland si impegna a consentire a un numero sempre più grande di consumatori di godere di un'esperienza di registrazione professionale attraverso tecnologie innovative ed esplorando prodotti e soluzioni più intelligenti e intuitivi in futuro.

Lanciato il 27 maggio 2025, LARK A1 è ora disponibile tramite distributori locali e sullo store di Hollyland su Amazon:

Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare questa pagina

INFORMAZIONI SU HOLLYLAND TECHNOLOGY

Dal 2013, Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. ("Hollyland" o "Hollyland Technology") fornisce ai clienti globali soluzioni professionali espressamente progettate per la trasmissione wireless di dati, audio e video e soluzioni di interfono wireless. I prodotti principali includono Solidcom C1, Mars 400s Pro, Mars 4K, Mars M1, Cosmo C1 e Lark M1. Hollyland serve numerosi settori, tra cui produzione cinematografica, riprese televisive, produzione video, trasmissione, streaming live, eventi dal vivo, mostre, media radiotelevisivi, produzione, eventi in generale, teatri, luoghi di culto, case in affitto e molto altro.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.hollyland.com/ e le pagine di Hollyland su Instagram, Facebook, e YouTube.

