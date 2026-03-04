Huawei lancia prodotti e soluzioni di rete ottica di nuova generazione per promuovere una nuova crescita nell'era dell'IA

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'evento di lancio dei prodotti e delle soluzioni Huawei durante il MWC Barcelona 2026, Bob Chen, Presidente della linea di prodotti ottici Huawei, ha presentato i prodotti e le soluzioni di rete ottica di nuova generazione per promuovere la sinergia tra IA e reti, accelerando l'evoluzione verso una rete completamente ottica, incentrata sull'IA.

L'aggiornamento delle reti ottiche nell'era dell'IA è la mossa giusta. L'ITU-T ha ufficialmente pubblicato il quadro strategico ION-2030, definendo le capacità chiave, gli scenari applicativi e la roadmap di standardizzazione per le reti ottiche di nuova generazione. Anche i principali operatori globali stanno accelerando l'implementazione delle reti ottiche di nuova generazione.

Bob Chen ha dichiarato: "Huawei promuove le soluzioni di rete ottica di nuova generazione in due direzioni: IA per le reti e reti per l'IA. Nell'IA per le reti, le tecnologie di IA consentono il rilevamento intelligente della fibra, migliorano le prestazioni della rete e l'esperienza utente, aumentano l'efficienza delle operazioni e della manutenzione (O&M) e riducono il consumo energetico. Nelle reti per l'IA, le funzionalità di rete avanzate aiutano gli operatori a costruire reti target completamente ottiche incentrate sull'IA, accelerando l'adozione dell'IA nelle abitazioni e nelle imprese".

IA per le reti: miglioramento della qualità e dell'efficienza della rete

Rilevamento intelligente della fibra: grazie al modello di rilevamento dei rischi della fibra e a quello di identificazione dei guasti, è possibile identificare in anticipo i rischi e individuare la posizione del guasto con una precisione di 10 metri.

Miglioramento delle prestazioni di rete: un modello di simulazione delle prestazioni ottiche, basato su migliaia di parametri ottici, migliora significativamente la precisione della valutazione delle prestazioni di rete ed estende la distanza di trasmissione del 20%.

Miglioramento dell'esperienza di rete: le interferenze Wi-Fi possono essere rilevate in tempo reale e gli algoritmi di IA regolano in modo intelligente la potenza del Wi-Fi, aumentando la velocità del 20% in condizioni di interferenza.

Risparmio energetico: il traffico di servizio viene analizzato in tempo reale, mentre le porte e le schede vengono regolate in modo intelligente. In assenza di traffico, tutte le porte e le schede vengono messe in modalità di ibernazione, riducendo il consumo energetico medio del 40%.

O&M intelligente: le tecnologie di IA vengono utilizzate per migliorare l'intelligenza dei processi di pianificazione, costruzione, manutenzione e ottimizzazione della rete. Ad esempio, l'agente O&M della banda larga domestica è in grado di identificare e localizzare automaticamente oltre 60 tipi di guasti e di assistere i tecnici O&M del NOC nella loro risoluzione rapida attraverso l'interazione con il linguaggio naturale, riducendo significativamente le visite a domicilio.

Reti per l'IA: accelerare la diffusione dell'IA

Accesso ottico: viene realizzata una rete target con downlink a livello gigabit e uplink a livello 100M per soddisfare i requisiti di larghezza di banda dei nuovi servizi IA domestici e migliorare l'esperienza complessiva della rete domestica.

Trasmissione ottica: vengono progettati circoli di latenza di 5 ms per le reti nazionali, 3 ms per le reti regionali e 1 ms per le reti metropolitane, in modo da consentire un accesso al calcolo a livello di millisecondi e garantire prestazioni ottimali delle applicazioni di IA.

Huawei ha lanciato una serie completa di prodotti e soluzioni per la rete ottica di nuova generazione. Nel campo dell'accesso ottico, Huawei ha introdotto prodotti FAN di nuova generazione come FTTR, OLT, ONT e ODN. Nel campo della trasmissione ottica, Huawei ha realizzato prodotti OTN di nuova generazione per dorsali, livelli ottici e reti metropolitane OTN, aiutando gli operatori a costruire reti a banda ultra larga agentiche.

