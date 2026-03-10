Huawei, Meralco e SANXING Ningbo lanciano una soluzione di distribuzione intelligente e l'iniziativa Lighthouse

BARCELLONA, SPAGNA - Media OutReach Newswire - 10 marzo 2026 - Durante il MWC2026, Huawei ha ospitato un forum dal titolo "Advancing All Intelligence, Empowering the Future Power System" (Promuovere l'intelligenza artificiale, potenziare il sistema energetico del futuro). In collaborazione con Meralco (Filippine) e SANXING Ningbo, Huawei ha lanciato la soluzione di distribuzione intelligente (IDS) e ha annunciato un'iniziativa congiunta per promuovere lo sviluppo dei sistemi energetici.

Comunicazione, digitalizzazione e IA: i nuovi pilastri dei sistemi energetici del futuro che accelereranno l'evoluzione intelligente delle reti di distribuzione

David Sun, CEO di Huawei Electric Power Digitalization BU, ha evidenziato quattro fattori trainanti per la transizione energetica: energia verde e diversificazione, reti resilienti, distribuzione trasparente ed elettrificazione del carico. Ha chiesto cambiamenti politici verso un coordinamento tra dispacciamento e mercato. Ha inoltre sottolineato che la comunicazione, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale stanno diventando sistemi di produzione fondamentali, che richiedono capacità più solide in materia di trasformazione digitale, sicurezza informatica e sviluppo sostenibile.

Durante il forum, Sun ha presentato White Paper on Communication Target Networks for the Future Power System (Libro bianco sulle reti di comunicazione target per il sistema energetico del futuro), introducendo un'architettura pionieristica che presenta una rete principale intelligente e robusta, reti integrate a media tensione e trasparenti a bassa tensione, connettività sicura ad alta velocità e integrazione spazio-terra. Il documento delinea anche le principali tendenze tecnologiche, dalle comunicazioni ottiche e wireless a quelle via satellite e via operatore, e ne sottolinea il valore trasformativo.

Huawei ha sottolineato la sua attenzione rivolta all'intelligenza e alla digitalizzazione, collaborando con gli operatori del settore per promuovere la trasformazione energetica. Anche i leader mondiali del settore hanno condiviso le loro opinioni: Al'Louise van Deventer (Direttore Generale Tecnologia e Ingegneria, Eskom) sulle pratiche digitali pronte per il futuro; Momar Awa Sall (direttore della rete di trasmissione, Senelec) sulle reti wireless private che accelerano la modernizzazione dell'energia; Deniz COSKUN (vicedirettore generale, TEİAŞ) sulla ristrutturazione delle reti di comunicazione per la resilienza della rete; e Andy Liu (direttore delle soluzioni e del marketing estero, SANXING Ningbo) sull'applicazione dell'IDS di Huawei.

I leader e i partner globali del settore si uniscono per esplorare il futuro dei sistemi energetici

Le reti di distribuzione dell'energia elettrica si stanno evolvendo da sistemi meccanizzati a sistemi automatizzati e intelligenti, guidando l'innovazione tecnologica e dei modelli di business. Nonostante creino nuove sfide per l'O&M, hanno aperto ulteriori opportunità per migliorare l'affidabilità della rete e l'allocazione delle risorse.

Durante il forum, Huawei, Meralco e SANXING Ningbo hanno presentato l'IDS che offre quattro funzionalità principali: comunicazione affidabile, edge computing, collaborazione cloud-edge e trasparenza a bassa tensione, basate su un'architettura cloud-pipe-edge-pipe-device. Consente una rete di distribuzione intelligente a bassa tensione (400 V) con perdite di linea controllabili, sale di distribuzione visualizzate e energie rinnovabili gestibili, trasformando i silos digitali frammentati in sistemi digitali aperti e integrati. Le tre aziende hanno anche annunciato un'iniziativa di showcase faro, condividendo le migliori pratiche di trasformazione digitale replicabili e scalabili.

Promuovere l'integrazione digitale e intelligente per una rete più verde e affidabile

La comunicazione, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale sono al centro dei sistemi energetici del futuro. Huawei approfondirà la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie digitali e intelligenti, integrando l'intelligenza avanzata nella produzione di energia. Insieme ai partner globali, Huawei si impegna a collaborare con il settore energetico per garantire una maggiore affidabilità, una sicurezza più forte e un futuro a basse emissioni di carbonio.

