Huawei presenta la soluzione Xinghe AI Full-Scope Security Campus, che ridefinisce la sicurezza dei campus grazie all'IA

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del MWC Barcelona 2026, Huawei ha presentato la soluzione Xinghe AI Full-Scope Security Campus, pensata per trasformare la sicurezza delle reti di campus nell'era dell'IA. Huawei ha inoltre annunciato il primo rilascio commerciale di AP AirEngine Pre Wi-Fi 8, che rappresenta un nuovo traguardo in termini di affidabilità della connettività wireless, di prestazioni ed esperienza mobile.

Shawn Zhao, Presidente del Campus Network Domain della linea di prodotti Data Communication di Huawei, ha dichiarato: "Nell'era dell'IA, le reti di campus sono andate oltre la semplice connettività e sono diventate il nodo sicuro che collega il mondo digitale e quello fisico. Xinghe AI Full-Scope Security Campus di Huawei lo fa offrendo sicurezza per asset, connettività, spazi e privacy".

Huawei ha inoltre presentato una vasta gamma di prodotti innovativi per reti di campus.

In futuro, Huawei continuerà a innovare per costruire una solida rete di campus ad alta qualità a 10 Gbps e promuovere l'intelligenza del settore, insieme a clienti, partner e organizzazioni industriali.

