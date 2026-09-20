Huawei presenta una soluzione innovativa di telepresenza immersiva in grado di offrire esperienze coinvolgenti e servizi intelligenti

SHANGHAI, 20 settembre 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di HUAWEI CONNECT 2026, Huawei ha presentato un innovativo sistema di telepresenza immersiva durante la sessione di collaborazione intelligente intitolata "Embracing a Smarter Future with Boundless Collaboration". L'azienda ha anche presentato i suoi ultimi progressi e le migliori pratiche nei processi di riunione basati sull'IA. Il nuovo sistema si concentra su esperienze di riunione coinvolgenti e su un ecosistema aperto, portando la produttività a nuovi livelli.

Il sistema di telepresenza immersiva si è evoluto in tutte le dimensioni, dalle esperienze visive e uditive alla visualizzazione delle immagini. Fornisce un collegamento intelligente, un'interazione conveniente e una solida sicurezza, trasformando in modo completo la collaborazione da remoto.

Esperienza immersiva: la nostra soluzione di telepresenza immersiva offre un aggiornamento completo dell'esperienza audiovisiva. La nuova fotocamera fusion panoramica HUAWEI CloudLink Camera 610 AI integra perfettamente le immagini panoramiche digitali senza distorsioni o linee di giunzione visibili. Utilizzando un algoritmo di splicing del flusso ottico multimodale, fornisce rappresentazioni realistiche 1:1 dei partecipanti. Il sistema di rilevamento audio stereo indipendente omnidirezionale supporta la separazione precisa del rumore basata sull'IA, mentre il sistema di altoparlanti stereo multicanale garantisce la riproduzione ad alta fedeltà e la localizzazione del suono, come se la persona con cui si sta parlando fosse nella stanza con sé. In termini di qualità dell'immagine, gli schermi di splicing flessibili di IdeaPresence mostrano immagini vivaci e dettagliate con 1,07 miliardi di colori, e il suo design modulare consente un adattamento flessibile a vari spazi. L'integrazione di queste tecnologie crea un'esperienza di comunicazione realmente coinvolgente per i partecipanti da remoto.

Collegamento intelligente: il sistema di telepresenza immersivo integra funzioni come la commutazione automatica tra le modalità in piedi e seduta e la gestione intelligente dello spazio per conferenze, rendendo le conferenze più efficienti e fluide.

Interazione semplice: il sistema si integra perfettamente con i prodotti di generazione precedente per la comodità dell'utente. Supporta la condivisione senza sforzo e con un solo clic tramite la commutazione flessibile tra proiezione HDMI e IdeaShare. Caratteristiche intuitive come il microfono touch-sensitive e il display da tavolo motorizzato consentono a tutti i partecipanti di iniziare immediatamente a utilizzare il sistema.

Sicurezza completa: le filigrane audio e video consentono una registrazione completa, facilitando l'identificazione precisa e la tracciabilità rapida di eventuali fughe di dati.

In termini di costruzione dell'ecosistema, Huawei Intelligent Collaboration continua a sbloccare le funzionalità della piattaforma, tra cui l'SDK di controllo dell'interfaccia utente, l'SDK di servizio e l'SDK di accelerazione hardware, che coprono il motore IA, l'elaborazione dei media, il motore whiteboard e i dati audio e video. Ciò facilita la rapida integrazione e lo sviluppo dei partner.

Per le riunioni digitali, Nanjing Southern Telecom Company integra il sistema di riunione nel sistema OA dell'ufficio basato sull'SDK di riunione, consentendo l'ufficio mobile. Negli scenari di riunione cloud, la sinergia software-hardware di IdeaHub + Mago viene utilizzata per costruire un sistema di riunione dedicato al di fuori della Cina continentale, supportando più funzioni di riunione cloud, riduzione intelligente del rumore e baffle acustico. Per la formazione intelligente, abbiamo sfruttato gli SDK OpenHarmony, open whiteboard e projection per collaborare con partner come ULearning e Chaoxing per costruire aule intelligenti alimentate da OpenHarmony. Le aule supportano proiezioni semplificate, lavagne intelligenti, quiz in aula, lezioni a distanza e discussioni in tempo reale.

In futuro, con l'ingresso dell'IA in scenari di lavoro e collaborazione, Huawei passerà dal miglioramento dell'esperienza al consolidamento dei servizi, traducendo l'IA in una produttività percepibile e sostenibile. Huawei Intelligent Collaboration si dedica a collaborare con clienti e partner globali per creare nuove storie di successo. Insieme, sblocchiamo il potenziale della collaborazione intelligente per generare un valore maggiore.

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