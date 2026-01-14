Huawei pubblica le 10 principali tendenze del fotovoltaico intelligente e dell'ESS per il 2026

SHENZHEN, Cina, 14 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power ha presentato la Top 10 delle tendenze di lancio di Smart PV ed ESS 2026, sul tema "Grid-forming per tutti gli scenari, potenzialità dell'intelligenza artificiale e forgiare l'eccellenza: promuovere le energie rinnovabili come principali fonti di energia". Eric Zhong, vicepresidente e direttore marketing della linea di prodotti Smart PV & ESS di Huawei Digital Power, ha presentato le tendenze insieme al white paper allegato, fornendo spunti e percorsi pratici per accelerare l'impiego di sistemi fotovoltaici, eolici e di accumulo di energia (ESS) come principali fonti di energia dei sistemi di energia rinnovabile, promuovendo al contempo uno sviluppo industriale di alta qualità.

Zhong ha osservato che il settore sta entrando in una fase di maggiore creazione di valore, passando da innovazioni monotematiche a progressi integrati. Attingendo alla sua competenza nel settore del fotovoltaico e dell'accumulo di energia, Huawei ha pubblicato le 10 principali tendenze.

Tendenza 1: La sinergia fotovoltaico+eolico+ESS consentirà alle energie rinnovabili di diventare fonti di energia prevedibili, controllabili e stabili

I futuri impianti fotovoltaici+eolici+ESS su scala industriale dovranno avere cinque caratteristiche fondamentali: due pilastri (produzione di energia stabile e controllabile e relativi costi) e tre elementi (funzionamento indipendente con fonti rinnovabili al 100%, collaborazione intelligente full-link ed elevata sicurezza e qualità durante tutto il ciclo di vita).

Tendenza 2: L'ESS grid-forming diventerà un supporto fondamentale per garantire la stabilità e l'equilibrio della rete elettrica

Gli ESS grid-forming stanno diventando onnipresenti. Essi attenuano le fluttuazioni nella produzione di energia rinnovabile, migliorano la stabilità dell'approvvigionamento energetico, partecipano ai mercati energetici e forniscono servizi ausiliari quali la regolazione della frequenza e la riduzione dei picchi.

Tendenza 3: La sinergia generazione-rete-carico-immagazzinamento favorirà l'autonomia regionale e il coordinamento globale dell'approvvigionamento energetico

La tecnologia di distribuzione intelligente basata sull'intelligenza artificiale rende possibile una collaborazione approfondita e un coordinamento efficiente tra produzione di energia, rete, carico ed ESS.

Tendenza 4: Nello scenario residenziale PV+ESS, transizione da AI abilitata a AI nativa, offrendo un'esperienza energetica ottimale

Negli scenari residenziali PV+ESS, i prodotti si stanno evolvendo da abilitati all'intelligenza artificiale a prodotti nativi basati sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è pienamente integrata nelle fasi di progettazione, esperienza e gestione e manutenzione, andando oltre una strategia di base di massimo autoconsumo verso una strategia proattiva di esperienza energetica ottimale.

Tendenza 5: L'alta frequenza e la densità determineranno un aumento della densità di potenza dei dispositivi PV+ESS

Si prevede che la densità di potenza degli inverter fotovoltaici e dei PCS aumenterà di oltre il 40% nei prossimi anni. Ciò migliorerà notevolmente la qualità e l'efficienza dei sistemi PV+ESS.

Tendenza 6: L'alta tensione e l'affidabilità determineranno la riduzione del LCOE

Una migliore resilienza alla tensione nei componenti chiave e nei materiali isolanti sta accelerando il passaggio verso architetture ad alta tensione. Nel frattempo, le misure di sicurezza stanno passando dalla risposta reattiva alla prevenzione proattiva.

Tendenza 7: Batteria ≠ ESS, la gestione della batteria a livello di sistema è essenziale per un funzionamento sicuro e stabile

Le tecnologie digitali vengono utilizzate per gestire in modo accurato e affidabile le batterie, dalle celle ai sistemi. Ciò è essenziale per una maggiore capacità di scarica, una maggiore sicurezza, una maggiore durata e una semplificazione della gestione e manutenzione degli ESS, che è diventata un requisito fondamentale per un ESS di alta qualità.

Tendenza 8: Un sistema tecnologico maturo di grid-forming accelererà la costruzione di un sistema di energie rinnovabili

L'ESS grid-forming si sta evolvendo da "seguace passivo" a "architetto attivo" della rete elettrica. Le tecnologie di grid-forming superano i ruoli monofunzionali, puntando ad applicazioni sistematiche e altamente integrate.

Tendenza 9: Gli agenti di intelligenza artificiale consentiranno l'automazione delle centrali elettriche rinnovabili

Gli agenti di intelligenza artificiale saranno sempre più integrati negli impianti di energia rinnovabile. La sinergia tra cloud, edge e dispositivi contribuirà ad attuare l'automazione delle centrali elettriche.

Tendenza 10: La quantificazione della sicurezza favorirà il miglioramento della capacità di sicurezza nel settore dell'accumulo di energia

La sicurezza degli ESS sta passando da controlli basati su campioni a valutazioni complete a livello di sistema lungo l'intero ciclo di vita. Definendo indicatori di sicurezza misurabili e migliorando costantemente le capacità di soddisfare i requisiti richiesti, il settore può finalmente risolvere problemi di vecchia data.

