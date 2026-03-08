I rossoblù trovano la vittoria al Ferraris: decidono le reti del brasiliano (su rigore) e dell'attaccante portoghese

Il Genoa di De Rossi non sbaglia e batte 2-1 la Roma a Marassi, oggi domenica 8 marzo, nella ventottesima giornata di Serie A. Per i padroni di casa in gol Messias su rigore al 52' e Vitinha all'80', momentaneo pari degli ospiti con Ndicka al 55'. In classifica i giallorossi restano quarti insieme al Como con 51 punti, uno in più della Juventus, mentre i rossoblù salgono a quota 30 agganciando Cagliari e Torino al 13° posto.

Nella prossima giornatadi campionato, domenica 15 marzo, il Genoa affronterà il Verona in trasferta alle 12:30. Alle 18, la Roma sarà impegnata al Sinigaglia contro il Como.