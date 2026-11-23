MILANO, 23 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha ospitato il HUAWEI Watch Faces Summit Milano 2026 il 19 novembre, un incontro annuale che riunisce i migliori designer di watch face (quadranti per smartwatch) europei, le principali istituzioni accademiche, le agenzie di design e i partner del settore. Ambientato in una delle capitali mondiali del design e della moda, il summit ha riunito in un unico luogo designer provenienti da tutta Europa, riaffermando l'idea che mentre la tecnologia rende possibili gli smartwatch, il design incentrato sull'uomo li rende significativi.

Questo vertice si è basato su una serie di workshop di successo dedicati ai designer, tenuti a Istanbul, Madrid e Monaco di Baviera, nonché sul workshop HUAWEI Watch Faces e sul gala annuale di premiazione. Scegliendo Milano come sfondo per questo summit, Huawei sottolinea l'armonia tra innovazione digitale ed espressione artistica. Il vertice ha evidenziato il continuo investimento di Huawei nella comunità creativa europea, sostenendo i designer di watch face, le accademie di design e le agenzie creative attraverso partnership accademiche, riconoscimento del settore e collaborazioni a lungo termine.

Valorizzare la creatività europea e sostenere i designer

L'evento si è aperto con un'anteprima della HUAWEI Watch Faces Gallery all'arrivo, offrendo agli ospiti una selezione curata dei principali design di watch face digitali da tutta Europa, con opere di rinomati marchi di moda, agenzie creative e artisti, tra cui il brand di bijoux Les Néréides, l'agenzia creativa Phantasya Communication e lo studio di arte e design Nico189 X STUDIOBLUM. Più che una vetrina di eccellenza creativa, la galleria ha fornito ai designer partecipanti l'opportunità di presentare il proprio lavoro a professionisti del settore, colleghi creatori e potenziali collaboratori, aumentando la loro esposizione mediatica e migliorando la loro visibilità all'interno della più ampia comunità dedicata al design.

Le sessioni keynote hanno esplorato le tendenze del mercato dei dispositivi indossabili, con ricercatori del Huawei Raffaello Research Center che hanno condiviso approfondimenti chiave sulle dinamiche emergenti del mercato e sulle metodologie del design. Le sessioni hanno incluso anche un seminario del professor Giuseppe Catalano dell'Accademia di Brera, che ha fornito una panoramica del Concorso Watch Face e offerto prospettive sia accademiche che professionali.

Approfondendo le roadmap tecnologiche e commerciali, Huawei ha presentato la sua strategia di ecosistema internazionale relativa ai watch face. Mettendo questi approfondimenti strategici in pratica, i principali designer europei e i partner di watch face hanno condiviso casi di studio reali, mostrando come la stretta collaborazione con Huawei abbia supportato il loro sviluppo creativo e aperto nuove opportunità oltre il successo commerciale.

Celebrazione dell'eccellenza creativa europea

L'incontro è culminato con una cerimonia di premiazione in onore di talenti eccezionali, con vincitori in sei categorie, tra cui Best Watch Face Designer, Rising Star Award e Best Youth Creator. Dopo la cerimonia, gli ospiti si sono riuniti per un cocktail serale e una cena di gala formale.

"Sostenere la prossima generazione di creativi significa dare agli studenti l'opportunità di scoprire come l'arte e la tecnologia possano conciliarsi in modi nuovi e significativi", ha dichiarato Franco Marrocco, direttore generale dell'Accademia di Belle Arti di Brera. "Attraverso iniziative come il concorso HUAWEI Watch Face Design 2026, i giovani designer possono applicare la loro creatività oltre l'aula e acquisire una preziosa esperienza nel mondo reale".

"La collaborazione con Huawei consente ai designer di spingere i confini di come l'arte visiva incontra il software indossabile", ha affermato OZ, dalla Turchia, vincitore del Best HUAWEI Watch Face Designer 2026. "Questo riconoscimento è sia una conferma della nostra maestria nel design che un entusiasmante passo verso l'incontro della nostra visione creativa con milioni di utenti attivi di smartwatch in tutto il mondo".

Il HUAWEI Watch Faces Summit Milano 2026 rafforza l'impegno continuo di Huawei nel promuovere un ecosistema creativo aperto e globale in cui arte e tecnologia si ispirano continuamente a vicenda. Approfondendo i legami con le istituzioni accademiche europee, le agenzie di design e gli artisti indipendenti, Huawei continua a coltivare una comunità collaborativa che modella il futuro dell'estetica digitale dei watch face in tutto il mondo.

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