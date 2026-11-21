Grazie allinfrastruttura basata sull'IA ibrida aperta e a tre fabbriche intelligenti, Huawei aiuta le istituzioni finanziarie globali a creare vantaggi competitivi differenziati

SINGAPORE, 21 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Al SFF 2026, Huawei ha condiviso informazioni utili su "Accelerating Financial AI at Scale, Advancing Agentic Finance" (Accelerazione dell'IA finanziaria su larga scala, progresso della finanza di tipo agentico), con istituzioni finanziarie globali e partner del settore, presentando le sue tecnologie e soluzioni.

Jason Cao, amministratore delegato di Huawei Digital Finance, e Alvin Feng, presidente di Huawei International Financial BU, sono intervenuti come relatori chiave sul Festival Stage e Frontier Stage. Huawei ha presentato soluzioni per infrastrutture resilienti, modernizzazione delle applicazioni, assicurazioni, titoli e banche centrali, oltre a soluzioni congiunte nell'ambito del RONGHAI Financial Partner Program e risultati della sua collaborazione nell'ecosistema 4-Win.

Per passare dall'adozione dell'IA all'IA su larga scala, le istituzioni finanziarie devono sviluppare le proprie capacità di applicazione dell'IA

L'attenzione competitiva nell'ambito dell'IA finanziaria si sta spostando dalle prestazioni del modello alle capacità del sistema di livello aziendale. Le istituzioni finanziarie devono essere in grado di selezionare in modo indipendente, operare in modo sicuro, replicare su larga scala e sviluppare continuamente le proprie capacità di applicazione dell'IA.

Jason Cao ha condiviso le lezioni del percorso dell'IA cinese: un ecosistema aperto rende l'IA conveniente; l'ingegnerizzazione estrema la rende efficace; inoltre, la commercializzazione su larga scala rende l'IA profondamente integrata e affidabile nel mondo degli affari. Ha identificato quattro caratteristiche tra le istituzioni finanziarie cinesi: la modernizzazione delle applicazioni in corso (Zero Legacy); l'infrastruttura ibrida che combina la distribuzione on-premise e il cloud pubblico; l'architettura dell'IA di livello enterprise per lo sviluppo e la gestione centralizzati; e l'IA nei flussi di lavoro aziendali principali come il mobile banking, il credito e il controllo dei rischi, rimodellando i processi aziendali per migliorare la competitività.

Man mano che l'IA si evolve per comprendere l'intenzione, pianificare e agire in modo proattivo, clienti e dipendenti si affideranno ai propri agenti dell'IA. Le banche devono garantire che i loro servizi finanziari possano essere compresi, connessi e invocati da questi agenti, mentre costruiscono un volano basato sull'IA che collega dati, esecuzione, apprendimento e feedback verso una finanza a misura di cliente e di IA.

Huawei sta esplorando un'architettura basata su modelli come "Due super agenti, più agenti specializzati". Il super agente cliente e il super agente dipendente comprendono l'intenzione dell'utente, forniscono servizi personalizzati e invocano in modo flessibile funzionalità bancarie specializzate. Agenti specializzati multipli supportano domini come: credito, marketing, gestione dei rischi e gestione della ricchezza attraverso la collaborazione uomo-IA e multiagente. Le banche possono trasformare le competenze in materia di norme di conformità, valutazione del merito creditizio, strategie di marketing e gestione del rischio in capacità dell'IA invocabili, riutilizzabili e in continua evoluzione. Attraverso due superagenti e agenti specializzati multipli, Huawei aiuta le banche a connettere clienti e dipendenti, coordinare i compiti aziendali e acquisire e perfezionare continuamente l'intelligenza degli esperti, per costruire sistemi di livello enterprise evolvendosi in modo autonomo.

Cao ha affermato che la scalabilità dell'IA per la crescita aziendale richiede un'infrastruttura ibrida che combina la distribuzione locale e il cloud pubblico per opzioni flessibili, un'architettura aperta per l'agilità tecnica, un'ingegnerizzazionestandardizzata per creare e replicare l'IA in modo efficiente e una comprovata conoscenza, abilità e capacità degli agenti come risorse condivise per il riutilizzo tra team e scenari. Ha sottolineato che le istituzioni finanziarie devono possedere i propri dati, le proprie conoscenze e la propria logica aziendale, le risorse fondamentali alla base della competitività differenziata e integrarle profondamente con i processi aziendali per creare capacità di applicazione dell'IA di livello finanziario.

Tre fabbriche intelligenti su infrastrutture basate sull'IA ibride aperte accelerano l'implementazione di agenti finanziari a livello di produzione

Sul Frontier Stage, Alvin Feng ha tenuto un intervento chiave intitolato "Owning Your AI, Advancing Agentic Finance" (Possedere la propria IA, progresso della finanza di tipo agentico), e ha presentato la Fintelligent AI Solution di Huawei. Ha delineato un quadro di livello enterprise per affrontare la sicurezza, la sostenibilità e la scalabilità: architettura aperta per la flessibilità e la continua evoluzione tecnologica; ingegnerizzazione standardizzata per la produzione di massa di agenti di IA inoltre, risorse condivise per il riutilizzo tra team e scenari.

Creata su un'infrastruttura basata sull'IA ibrida aperta, la soluzione riunisce queste capacità attraverso tre fabbriche intelligenti: l'Agent Factory per lo sviluppo e la governance degli agenti; la Token Factory per le operazioni di token a ciclo completo; inoltre, la DataandKnowledge Factory per l'approvvigionamento continuo di dati e conoscenze di alta qualità.

Alla Huawei Finance Exhibition Area, Huawei ha mostrato le sue capacità e le pratiche dei partner per la scalabilità dell'IA in tutto il mondo. Con 16 anni di esperienza nel settore finanziario, Huawei ha servito più di 7.100 clienti finanziari, tra cui 54 delle 100 principali banche del mondo.

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