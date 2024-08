IFA 2024: Jackery presenta le più recenti power station LiFePO4 compatte e leggere e un impianto solare mobile fai da te da balcone

LONDRA, 26 agosto 2024 /PRNewswire/ -- Jackery presenta le sue ultime innovazioni all'edizione IFA di Berlino, presentando alcune delle più piccole e leggere power station LiFePO4 e un versatile impianto elettrico fai da te da balcone. I visitatori potranno anche partecipare a un concorso su Instagram per vincere la power station da balcone Navi 2000 con un set di pannelli da 800 W del valore di 2.429 €. Visita Jackery dal 6 al 10 settembre presso la Hall 2.2, stand 209.

Centrali elettriche compatte: E1000 v2 e E240 v2

Le ultime power station LiFePO4 di Jackery faranno il loro debutto europeo a IFA 2024. I modelli E1000 v2 ed E240 v2 offrono una potenza impressionante all'interno di design compatti, combinando peso ridotto e funzioni di ricarica rapida.

E1000 v2, con un peso di soli 11 kg e una capacità di 1070 Wh con una potenza in uscita di 1500 W, è tra i più leggeri della sua categoria. Con le sue dimensioni di 327 x 224 x 247 mm, è più piccolo del 20% e più leggero del 10% rispetto a modelli simili da 1 kWh. E240 v2 è progettato per essere portatile, misura 231 x 153 x 169 mm e pesa solo 3,6 kg, con una capacità di 256 Wh. Si distingue come uno dei modelli da 300 W più piccoli disponibili.

Entrambi i modelli sono dotati della tecnologia ChargeShield 2.0 di Jackery supportata dall'intelligenza artificiale, per una sicurezza e una protezione della batteria ottimizzate. Grazie alle modalità di ricarica rapida, l'E240 v2 raggiunge l'80% di carica in appena 1 ora e 20 minuti, mentre l'E1000 v2 si ricarica completamente in appena 1 ora utilizzando la modalità di emergenza controllata dall'app.

Energia dal tuo balcone: Navi 2000 di Jackery

Jackery Navi 2000 è una soluzione di alimentazione mobile e resistente alle intemperie, ideale per balconi, recinti o tiny home. Questa power station LiFePO4 cascadable, realizzata in alluminio resistente, si abbina ai pannelli solari flessibili di Jackery. Offre una capacità di carica solare massima di 1600 W ed è compatibile con i moduli solari MC4 standard, che la rendono un'opzione versatile sia per installazioni nuove che già esistenti.

A IFA, Jackery organizzerà un concorso per vincere un Navi 2000 e quattro pannelli solari da 200 W, per un valore di 2.429 €. Per partecipare, scatta una foto con il Navi 2000 presso lo stand IFA e pubblicala su Instagram tra il 6 e il 12 settembre con il tag @jackery.de e l'hashtag #JackeryIFAContest.* Premi giornalieri, tra cui il Jackery Explorer 100 Plus, saranno assegnati anche presso lo stand.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487665/Jackery_IFA_invite.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2480234/Jackery_Logo.jpg

