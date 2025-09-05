circle x black
Ifa 2025: Haier europe presenta Candy haier europe presenta Candy Multi Wash, la lavatrice a tre cestelli indipendenti che rivoluziona il bucato

05 settembre 2025 | 15.54
Haier Europe, parte di Haier Smart Home e leader mondiale nel settore dei grandi elettrodomestici, si presenta a IFA 2025 con una visione evoluta della Smart Home. Leitmotiv dell’esposizione, “Naturally Connected”: un concetto che valorizza le connessioni tra persone, natura e prodotti smart, grazie a un ecosistema tecnologico che integra Intelligenza Artificiale e sostenibilità.

La protagonista assoluta di questa edizione è Candy Multi Wash, la lavatrice con tre cestelli indipendenti; una novità destinata a rivoluzionare il concetto stesso di bucato. Grazie a questa soluzione, è possibile lavare contemporaneamente capi delicati, indumenti sportivi e biancheria baby, ognuno con il proprio programma, temperatura e durata, senza compromessi e senza dover attendere cicli successivi. L’innovazione non riguarda solo la praticità: Multi Wash integra un sistema intelligente di gestione dei consumi di acqua ed energia, garantendo risparmi significativi e un impatto ambientale ridotto. L’interfaccia touch intuitiva e le funzioni smart – accessibili anche tramite l’app hOn – rendono l’esperienza di utilizzo semplice e altamente personalizzabile.

Multi Wash si distingue anche per il design originale, studiato per diventare un elemento d’arredo riconoscibile e in dialogo con gli altri spazi della casa. Un’interpretazione contemporanea del bucato, che unisce estetica, funzionalità e durabilità, pensata per accompagnare gli utenti per oltre vent’anni di utilizzo.

Accanto a Multi Wash, Candy celebra i suoi 80 anni di storia presentando nuove soluzioni per la cucina e la refrigerazione, tra cui i frigoriferi City Fresco e la lavastoviglie Pure Wash, oltre alla prima linea di piccoli elettrodomestici firmata dal brand.

Lo spazio espositivo di Haier Europe a Berlino – oltre 3.000 mq – accompagna i visitatori in scenari reali di vita quotidiana, dove i brand Candy, Hoover e Haier raccontano il proprio DNA attraverso innovazioni mirate a rendere la casa sempre più intelligente e sostenibile.

Hoover presenta la scopa elettrica HF6 Turbo Sense, dotata di spazzola con Floor Sensor che adatta automaticamente la potenza al tipo di superficie, e la lavapavimenti cordless HW6 Ultra Clean, che aspira e lava in un solo passaggio che integra un sistema di auto-pulizia ad acqua calda e asciugatura rapida.

Haier si distingue invece con una gamma di soluzioni di nuova generazione: dai frigoriferi Horizon Collection, con funzioni avanzate per ghiaccio e acqua, alle lavatrici e asciugatrici Next Generation basate sull’Intelligenza Artificiale, fino ai forni Steam ID 2 e alla lavastoviglie I-Pro Shine con tecnologia Biovitae, in grado di eliminare fino al 99,99% dei batteri. A completare l’offerta la linea Couture Care Collection per la cura dei tessuti, la gamma di piccoli elettrodomestici I - Master e la nuova serie di Smart TV fino a 115 pollici, che porta la visione Haier anche nel mondo dell’intrattenimento domestico, con connettività avanzata e funzionalità integrate per arricchire l’esperienza della Smart Home. La visione “Naturally Connected” è orchestrata da hOn, l’app del Gruppo che annovera 10 milioni di utenti e integra ora anche la piattaforma AWorld, promossa da Nazioni Unite e Commissione Europea per stimolare comportamenti sostenibili.

Il percorso di Haier Europe si rafforza anche sul fronte della sostenibilità: l’azienda ha raggiunto l’obiettivo di approvvigionarsi al 60% da fonti rinnovabili entro il 2025 e ha fissato nuovi target climatici in linea con SBTi al 2030, tra cui la riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e 2.

Parallelamente alle innovazioni di prodotto, Haier annuncia anche nuove partnership sportive di livello internazionale: il brand ha siglato accordi con Liverpool FC e Paris Saint-Germain, rinnovando al tempo stesso la sponsorship con gli ATP Tour, a conferma di una strategia di comunicazione globale che unisce sport, tecnologia e lifestyle.

Con Naturally Connected, Candy Multi Wash e le novità dei brand Hoover e Haier, Haier Europe conferma la sua ambizione di ridefinire l’esperienza domestica connessa, offrendo soluzioni integrate, personalizzabili e sempre più sostenibili.

