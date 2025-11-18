Il Carpet One Cruiser di Tineco entra nella lista delle Migliori Invenzioni del 2025 della rivista TIME

Milano, 18 novembre 2025 - Tineco, leader globale negli elettrodomestici intelligenti per la casa, ha conquistato un posto ambito nella lista delle “Migliori Invenzioni del 2025” della rivista TIME all’interno della categoria “Household”, grazie al suo Carpet One Cruiser. Progettato per rendere la pulizia profonda dei tappeti più semplice ed efficace che mai, questo riconoscimento rafforza l’impegno di Tineco nel fornire soluzioni innovative che migliorino il modo in cui i consumatori puliscono. Celebrato per aver introdotto un approccio rivoluzionario e intuitivo alla cura dei tappeti, il premio sottolinea la dedizione dell’azienda nell’elevare la pulizia domestica attraverso l’ingegneria avanzata e l’innovazione guidata dalle esigenze dei consumatori.

La lista annuale di TIME premia le innovazioni che stanno ridefinendo la vita moderna. Il Carpet One Cruiser si è distinto per aver rivoluzionato la manutenzione dei tappeti, offrendo una soluzione che sostituisce l’esperienza pesante, ingombrante e ormai superata dei tradizionali pulitori, con un’alternativa più intelligente, veloce e realmente accessibile. Questo traguardo rafforza ulteriormente la leadership globale di Tineco, già sostenuta dal riconoscimento di Euromonitor International, che ha nominato il brand come il n.1 al mondo tra i marchi di aspirapolvere wet & dry per tre anni consecutivi, e da una community di oltre 23 milioni di utenti in tutto il mondo.

Guidata da una profonda comprensione dei consumatori e da un reparto R&D di livello mondiale, Tineco ha progettato il Carpet One Cruiser per eliminare i problemi che da sempre rendono la pulizia regolare dei tappeti difficile per la maggior parte delle famiglie. Dalla maneggevolezza ai tempi di asciugatura, fino alla facilità di manutenzione, il prodotto rappresenta una completa riprogettazione della categoria, dimostrando come l’ingegneria intelligente possa trasformare un compito tradizionalmente difficile in una routine agile.

Per un’esperienza di cura dei tappeti moderna e semplificata, il Carpet One Cruiser offre:

Un nuovo approccio alla pulizia profonda dei tappeti: invece di affidarsi solo alla potenza di aspirazione, il Cruiser utilizza un sistema ottimizzato di estrazione mirata, una distribuzione efficiente dell’acqua e percorsi di pulizia personalizzati per risultati professionali con uno sforzo minore. Questo approccio ingegneristico olistico è uno dei motivi principali per cui il prodotto è stato premiato.

Maneggevolezza leggera e confortevole per tutti: la tecnologia SmoothPower, le ruote bidirezionali assistite e i serbatoi riposizionati cambiano radicalmente il modo in cui si utilizza un pulitore di tappeti. Dove le macchine tradizionali sono pesanti e rigide, il Cruiser si muove con sorprendente leggerezza e controllo, rendendo la pulizia profonda accessibile a utenti di tutte le età e capacità fisiche.

Tempi di asciugatura più rapidi per un uso immediato della stanza: un sistema di flusso d’aria riscaldato a 75°C riduce i tempi di asciugatura del 50% o più, risolvendo una delle principali frustrazioni dei consumatori: i tappeti bagnati che interrompono la routine quotidiana. Un’asciugatura più veloce rende la pulizia frequente non solo possibile, ma anche pratica.

Manutenzione semplice dopo ogni utilizzo: con un sistema di autopulizia e asciugatura attivabile con un solo tasto, il Cruiser garantisce che la macchina rimanga sempre fresca e pronta all’uso. Ciò elimina la complicata manutenzione dei pulitori tradizionali e favorisce un processo più igienico.

Pulizia smart e senza incertezze: i sensori intelligenti iLoop regolano automaticamente il flusso d’acqua e la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato in tempo reale, ottimizzando l’efficienza, prolungando l’autonomia e facilitando l’utilizzo. Questa automazione riflette la leadership di Tineco nelle soluzioni di pulizia domestica intelligente.

“La pulizia dei tappeti è sempre stata considerata un’attività troppo pesante, troppo complicata o che semplicemente non ripaga lo sforzo”, ha dichiarato Ling Leng, CEO di Tineco. “Con il Carpet One Cruiser, abbiamo voluto trasformare questa esperienza offrendo una tecnologia potente e facile da usare che incoraggi più persone a pulire regolarmente i propri tappeti. Siamo onorati che TIME abbia riconosciuto questo importante passo avanti per la vita quotidiana delle famiglie”.

Per stilare la lista del 2025, i redattori e i corrispondenti di TIME Magazine hanno valutato centinaia di candidature da tutto il mondo, analizzando ogni concorrente per originalità, efficacia, ambizione e impatto.

Consulta la lista completa dei vincitori delle “Migliori Invenzioni del 2025” qui:

time.com/collections/best-inventions-2025/.

Informazioni su Tineco

Tineco (“tin-co”) è stata fondata nel 1998 con il lancio del suo primo aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 23 milioni e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua. Per ulteriori informazioni, visitare il sito tineco.com.

