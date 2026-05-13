Il costo del traffico: Berlino è la capitale europea più efficiente nel trasporto merci. Roma al quarto posto, Londra e Madrid restano indietro

Il nuovo indice di Geotab mette in luce un forte divario di performance tra le capitali europee

MILANO, 13 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, leader globale nelle soluzioni per i veicoli connessi, presenta il suo primo indice di efficienza del trasporto merci urbano in Europa, dal titolo "Il costo del traffico". Il report evidenzia un divario di performance del 144% tra le principali città europee, con Berlino al primo posto nella gestione logistica delle merci. Roma si posiziona al quarto posto, dopo Amsterdam e Dublino.

Ogni giorno, milioni di veicoli attraversano le città europee trasportando ciò che è alla base dell'economia: cibo, farmaci, materie prime, pacchi. Tuttavia, non tutte le città lo fanno con la stessa efficienza. Il report evidenzia come una stessa flotta, con gli stessi veicoli, possa trovarsi ad affrontare condizioni completamente diverse a seconda della città in cui opera, con conseguenze significative in termini di costi, emissioni e prestazioni.

Da un lato Berlino, con un punteggio di 61 su 100*, si distingue tra le capitali europee, in un contesto in cui il traffico resta gestibile e, soprattutto, prevedibile. All'opposto, Madrid si colloca all'ultimo posto con 25 punti, segnando un divario di efficienza del 144% tra le città agli estremi della classifica: una differenza netta che si traduce direttamente in tempo, consumi di carburante e costi operativi maggiori.

Amsterdam (59) segue Berlino, quasi eguagliandola in termini di efficienza. Dublino (49) e Roma (48) si collocano subito dopo, in una fascia ancora funzionale, mentre Parigi (37) e Londra (29) si uniscono a Madrid in una categoria di città in cui le flotte vengono penalizzate dal sistema stesso.

Roma sembra una delle città più difficili in cui spostarsi, considerato che lo studio registra proprio qui il peggior livello di congestione sulle strade. Tuttavia, la realtà è più articolata: la capitale italiana ottiene il punteggio più alto in termini di inefficienza dei percorsi, ma registra il più basso livello di spreco dovuto alle soste a motore acceso. Questo perché, rispetto ad altri centri, il traffico scorre in modo lento ma costante, invece che con il tipico andamento "a singhiozzo" che in città come Parigi o Londra fa aumentare i consumi. Inoltre, il divario di 26 punti tra le prestazioni dei veicoli commerciali e quelle delle auto (il più ampio rilevato a livello europeo) è legato alle finestre di consegna: a Roma, le tratte pianificate nel rispetto delle regole di accesso per le consegne superano quelle non strutturate più che in qualsiasi altra città.

La verità dietro ai dati: la rete stradale incide sulle performance, ma è l'organizzazione a fare la differenza

Ciò che emerge dal primo indice di efficienza del trasporto merci urbano in Europa di Geotab è un cambio di prospettiva nel modo di interpretarla, con una minore attenzione alla congestione del traffico quotidiano e un focus maggiore sul ruolo delle infrastrutture che influenzano la mobilità delle città.

A Berlino, una struttura urbana policentrica distribuisce il traffico su più direzioni, creando una rete scorrevole e stabile nell'arco della giornata. Ad Amsterdam, invece, la concentrazione delle vie e l'ottimizzazione dei semafori permettono ai veicoli di continuare a muoversi, anche a velocità ridotta, evitando lunghe code.

Le infrastrutture, però, sono solo una parte del contesto. A fare la differenza, in misura altrettanto decisiva, è il modo in cui le flotte pianificano, programmano e si adattano alla rete in cui operano. Città come Londra, Parigi e Madrid dimostrano che il problema non è solo il traffico in sé, ma l'imprevedibilità. Ed è proprio questa a generare, per le flotte, quella che i dati di Geotab indicano come una vera e propria "tassa strutturale", che implica tempistiche più lunghe tra una consegna e l'altra, finestre di consegna disattese e perdite di efficienza che non possono essere risolte semplicemente ottimizzando i percorsi o formando meglio gli autisti.

A un livello più profondo e forse inaspettato, anche le città lente possono essere efficienti, purché il traffico resti in movimento. Roma, ad esempio, unisce un'elevata congestione con uno tra i livelli più bassi di tempi di fermo dei mezzi, perché il traffico procede in modo continuo, seppur lento, invece di alternare stop e ripartenze. Londra, al contrario, si colloca all'estremo opposto: qui il continuo 'stop-and-go' favorisce l'inefficienza, maggiori consumi di carburante e l'aumento delle emissioni.

"Il trasporto merci urbano è sempre stato letto attraverso la lente del traffico, guardando a quanto è congestionata una città e a quanto il traffico rallenta nelle ore di punta. Il nostro indice mostra che la questione è più profonda: non conta solo la quantità di traffico, ma il modo in cui questo si muove. Nelle città più efficienti, la circolazione è fluida e prevedibile; nelle altre diventa frammentata e questa discontinuità incide direttamente su costi, emissioni e sulla capacità delle flotte di operare in modo efficace", ha dichiarato Franco Viganò, Associate Vice President, EMEA di Geotab. "Per i fleet manager, l'imprevedibilità è uno dei fattori più difficili da gestire. Il traffico può essere previsto, così come è possibile pianificare percorsi alternativi per evitare ritardi, ma quando i tempi di percorrenza variano sensibilmente da un giorno all'altro si crea un effetto a catena su tutta l'operatività. I dati dei veicoli connessi ci permettono di rendere visibile ciò che prima non lo era, passando da supposizioni a evidenze concrete. Ed è questa visibilità che consente a flotte, città e decisori di fare scelte più consapevoli sull'evoluzione dei sistemi di trasporto urbano."

Il report completo è disponibile qui.

*Nota metodologica

L'indice di efficienza del trasporto merci urbano in Europa assegna a ciascuna città un punteggio da 0 a 100, basato su due dimensioni valutate separatamente per le auto e per i veicoli commerciali, poi combinate con una ponderazione 60/40 (auto/veicoli commerciali) per riflettere il fatto che la maggior parte della domanda stradale proviene dai veicoli per il trasporto di passeggeri, mentre la componente relativa ai veicoli commerciali cattura in modo specifico l'efficienza logistica.

La prima dimensione, che guarda al flusso del traffico, rappresenta il 75% del punteggio di ciascun veicolo e misura tre elementi: il carico di congestione (congestione cumulata nell'arco della giornata, 50% del punteggio), le finestre non congestionate (ore al giorno di traffico scorrevole, 25% del punteggio) e la variabilità del tempo di viaggio (prevedibilità dei tempi di viaggio, 25% del punteggio).

La seconda dimensione, che prende in considerazione i costi del traffico, copre il restante 25% e misura le soste a motore acceso del veicolo durante il percorso come indicatore dello spreco generato dal sistema. Tempi di fermo più elevati indicano maggiore congestione, sincronizzazione dei semafori inadeguata e colli di bottiglia.

I costi del carburante a motore acceso sono stati stimati utilizzando i prezzi medi alla pompa del 2025, pubblicati nel Weekly Oil Bulletin della Commissione Europea per le città dell'UE, e il set di dati sui prezzi settimanali dei carburanti del Governo del Regno Unito per Londra, convertiti al tasso medio di cambio GBP/EUR del 2025.

Tutti i punteggi si basano sui dati dell'intero 2025 (gennaio–dicembre) provenienti dalla piattaforma di veicoli connessi di Geotab in sette città: Berlino, Amsterdam, Dublino, Roma, Parigi, Londra e Madrid. I risultati rappresentano confronti relativi normalizzati basati su un campione di veicoli connessi, non su un censimento completo.

Geotab

Geotab è leader mondiale nelle soluzioni per il trasporto connesso e la gestione degli asset, con sedi principali a Oakville, Ontario, e ad Atlanta, Georgia. La nostra mission è rendere il mondo più sicuro, efficiente e sostenibile. Utilizziamo l'analisi avanzata dei dati e l'intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni e le operazioni delle flotte, contribuendo al contempo a ridurne i costi e a favorirne l'efficienza. Con il supporto dei migliori data scientist e tecnici professionisti, siamo in grado di aiutare circa 100.000 clienti in tutto il mondo, elaborando oltre 100 miliardi di dati al giorno, relativi a più di 5.9 milioni di veicoli connessi. Geotab è un partner di riferimento per numerose organizzazioni, tra cui le aziende presenti nella classifica Fortune 500, ma anche realtà di medie dimensioni e le più importanti flotte del settore pubblico al mondo, compreso il governo federale degli Stati Uniti. Grazie al nostro impegno nel garantire la sicurezza e la privacy dei dati, abbiamo conseguito le certificazioni FIPS 140-3 e FedRAMP. La piattaforma aperta di Geotab, il nostro ecosistema di partner e il Marketplace offrono inoltre centinaia di soluzioni di terze parti. Quest'anno festeggiamo 25 anni di storia e innovazione. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it, seguici su LinkedIn o consulta il nostro blog.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2978260/Geotab_Inc__The_cost_of_standing_still__Dublin_ranks_third_out_o.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2978261/Geotab_Inc__The_cost_of_standing_still__Dublin_ranks_third_out_o.jpg

CONTATTO:Hotwire – Ufficio stampa, 02 36643650, GeotabIT@hotwireglobal.com

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-costo-del-traffico-berlino-e-la-capitale-europea-piu-efficiente-nel-trasporto-merci-roma-al-quarto-posto-londra-e-madrid-restano-indietro-302770520.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.