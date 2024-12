Il futuro dei servizi fiscali e contabili: come CGN sta ridisegnando il supporto per i professionisti

Milano, 2 dicembre 2024. In un mercato in rapida evoluzione, i servizi fiscali e contabili sono sempre più guidati dall’innovazione tecnologica e da una crescente attenzione alla sostenibilità. I professionisti del settore devono affrontare una crescente mole di normative e un bisogno continuo di precisione ed efficienza. CGN, il primo CAF per i professionisti in Italia, è all’avanguardia in questa trasformazione, supportando oltre 24.000 studi professionali con strumenti avanzati, servizi su misura e un impegno tangibile verso la sostenibilità.

L’offerta di CGN: soluzioni digitali e supporto completo per i professionisti

CGN ha progettato una gamma completa di servizi digitali, ideati per rispondere alle esigenze operative degli studi professionali, semplificando e rendendo più sicuro il lavoro dei commercialisti, dei consulenti del lavoro e degli esperti contabili.

•Software 730. Uno dei pilastri dell’offerta di CGN, il Software 730 è una soluzione gratuita per la gestione delle dichiarazioni dei redditi, con un’interfaccia intuitiva che riduce il rischio di errori. Utilizzato da migliaia di professionisti, questo strumento consente un notevole risparmio di tempo e una gestione precisa delle pratiche fiscali.

•Service Pratiche. Per i professionisti che si occupano di pratiche burocratiche, CGN ha sviluppato il servizio “Service Pratiche”, che semplifica la gestione di documenti come la Comunicazione Unica e il Deposito Bilancio. Il servizio offre l’attivazione gratuita e uno sconto sul primo utilizzo, rendendolo una soluzione vantaggiosa per gli studi che desiderano ottimizzare il proprio flusso di lavoro.

Formazione e aggiornamento: oltre 300 eventi per rimanere al passo

Uno dei valori fondamentali di CGN è l’attenzione alla formazione continua. Ogni anno, l’azienda propone più di 300 eventi formativi su temi chiave come fiscalità, contabilità e normative del lavoro, senza trascurare la sostenibilità. Questi eventi sono curati da esperti di settore e sono pensati per garantire ai professionisti aggiornamenti puntuali e rilevanti, in un ambiente che premia l’interazione e l’apprendimento continuo.

Revisione Legale CGN: la piattaforma in cloud per una gestione sicura e affidabile

CGN offre ai revisori legali dei conti una piattaforma cloud avanzata per la revisione, che segue il revisore in ogni fase del processo, dalla pianificazione alla compilazione della relazione finale. Grazie a un’interfaccia intuitiva e funzionalità automatizzate, il software revisione legale guida il professionista passo dopo passo, semplificando anche le attività più complesse.

•Accessibilità e sicurezza H24. Essendo una soluzione interamente in cloud, la piattaforma consente il lavoro simultaneo da qualsiasi luogo, con elevati standard di sicurezza per proteggere i dati. Gli utenti hanno accesso a una dashboard intuitiva che permette di monitorare lo stato di avanzamento e di tenere sotto controllo le scadenze.

•Automazione delle procedure. Notifiche automatiche e strumenti di circolarizzazione aiutano i revisori a concentrarsi sugli aspetti più critici, mentre il software si occupa della gestione di compiti ripetitivi e della notifica delle scadenze, offrendo così una visione completa e sempre aggiornata.

Sostenibilità d’impresa: l’impegno di CGN per un futuro responsabile

CGN crede che il successo aziendale debba andare di pari passo con la responsabilità ambientale e sociale. Dal 2017, l’azienda utilizza esclusivamente energia rinnovabile certificata EKOenergy e sostiene i propri associati nella scelta di pratiche eco-sostenibili. Con il Progetto ESG, CGN accompagna i professionisti nell’adozione di standard sostenibili, promuovendo percorsi di consulenza e fornendo strumenti per integrare la sostenibilità nel proprio business.

Il Bilancio di Sostenibilità di CGN, pubblicato ogni anno, illustra le politiche e i risultati raggiunti in ambito sociale e ambientale, documentando le iniziative intraprese per ridurre l’impatto ambientale e rafforzare il legame con il territorio.

CGN: un partner innovativo e attento alle esigenze dei professionisti

Grazie a un team di consulenti specializzati e a una rete capillare sul territorio nazionale, CGN è più di un semplice fornitore di servizi. Con soluzioni personalizzate, supporto costante e un impegno concreto verso la sostenibilità, CGN si pone come partner strategico per i professionisti italiani del settore fiscale e contabile. Per chi cerca un approccio completo, efficiente e in linea con le sfide del futuro, CGN rappresenta una scelta ideale.