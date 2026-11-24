SuleyNova Robotics premiata come migliore innovazione di prodotto in Europa a CoCreate Europe, l'evento B2B di punta di Alibaba.com

LONDRA, 24 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, una delle principali piattaforme di e-commerce business-to-business (B2B), ha proclamato Suleymaan Khan vincitore assoluto di CoCreate Pitch grazie a SuleyNova Robotics, un brand dedicato alla formazione STEM che punta a rendere l'ingegneria robotica accessibile a tutti.

Grazie a un pitch particolarmente convincente, Suleymaan, originario delle West Midlands, si è aggiudicato un premio di 200.000 dollari¹ con il suo kit di robotica, progettato per avvicinare i giovani al mondo della programmazione e dell'ingegneria. L'innovazione di Suleymaan ha ricevuto commenti estremamente positivi dalla giuria, che l'ha definita «davvero straordinaria».

Suleymaan è un ingegnere robotico autodidatta e un investitore pluripremiato. A 14 anni ha costruito la sua prima automobile telecomandata, per poi vincere nel 2023 il Network Rail Innovation Award grazie a "Pepper", il suo robot assistente. Parallelamente alla sua attività imprenditoriale, che punta a far crescere attraverso partnership con realtà del settore educativo e la vendita diretta ai consumatori, Suleymaan ha costruito una community su TikTok, dove condivide racconti ed esperienze quotidiane legate alla realizzazione di progetti di robotica.

Ospitata il 20 novembre a Londra nell'ambito di CoCreate Europe, l'evento B2B di punta di Alibaba.com, la competizione CoCreate Pitch ha visto sfidarsi 20 finalisti selezionati tra 20.000 candidature provenienti da tutto il mondo. Ciascun partecipante ha avuto a disposizione appena 90 secondi per presentare la propria idea a una giuria composta da personalità di spicco, seguiti da una sessione di domande e risposte, per contendersi l'ambito primo premio.

Oltre al vincitore assoluto, Aarav Rao di FreshSense si è classificato al secondo posto, aggiudicandosi un premio di 100.000 dollari¹ grazie a un prodotto basato sull'intelligenza artificiale progettato per contribuire alla conservazione degli alimenti deperibili nei frigoriferi. L'imprenditore italiano Giovanni Tucan, fondatore di Clean OS, ha invece conquistato il terzo posto e un premio di 50.000 dollari¹, grazie al suo prodotto, il primo spazzolino elettrico personalizzato al mondo in grado di pulire un'intera arcata dentale.

CoCreate Pitch ha rappresentato il momento culminante di CoCreate Europe, tornato a Londra dopo la sua prima edizione nel 2025. Supportato da Accio, l'agente AI aziendale plug-and-play di Alibaba.com progettato per rispondere alle esigenze operative delle PMI di tutto il mondo, CoCreate 2026 ha riunito migliaia di piccole e medie imprese, leader del settore ed esperti per sostenere lo sviluppo della prossima generazione di aziende basate sull'intelligenza artificiale. A differenza dei chatbot tradizionali, che richiedono istruzioni continue, gli agenti AI di Accio dedicati all'e-commerce operano come un team digitale a supporto dell'intero ciclo di vita aziendale, occupandosi di analisi di mercato, progettazione dei prodotti, sourcing, ottimizzazione dei negozi online e monitoraggio delle scorte.

Suleymaan Khan, fondatore di SuleyNova Robotics, ha dichiarato: «Sono profondamente appassionato di come funzionano le cose e della creazione di strumenti che possano offrire ai giovani competenze pratiche nell'ingegneria robotica. Questa esperienza con Alibaba.com è stata davvero incredibile. Durante tutto il percorso ho mantenuto un atteggiamento positivo e ho sempre creduto che questo momento sarebbe arrivato. Ora utilizzerò questo straordinario premio per promuovere e far crescere SuleyNova Robotics, trasformandola in un'azienda capace di offrire nuove opportunità alla prossima generazione di ingegneri robotici».

Patrick Sostmann, General Manager Europe di Alibaba.com, ha dichiarato: «L'edizione di quest'anno di CoCreate Europe ha offerto alle PMI di tutta Europa un'opportunità unica per far crescere le proprie attività attraverso l'AI agentica applicata al commercio. L'AI agentica sta aprendo una nuova era dell'imprenditorialità, caratterizzata da agilità, utilizzo dei dati e un elevato livello di autonomia, consentendo agli imprenditori di concentrarsi sullo sviluppo di nuove innovazioni e sul lancio di prodotti sul mercato.

Mentre celebriamo e premiamo alcune delle migliori innovazioni di prodotto europee, siamo lieti di aver proclamato Suleymaan di SuleyNova Robotics vincitore assoluto di quest'anno. La sua storia è fonte di ispirazione, ma questo è soltanto l'inizio. In un momento in cui sempre più giovani desiderano entrare nel mondo della robotica e dell'ingegneria, SuleyNova Robotics ha un enorme potenziale di crescita e la possibilità di fare la differenza. Non vediamo l'ora di collaborare con Suleymaan per portare SuleyNova Robotics verso nuovi traguardi».

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Note per la stampa¹ Il montepremi complessivo di CoCreate Pitch è composto per il 50% da premi non diluitivi e per il restante 50% da crediti e servizi di supporto.

² Elenco completo dei finalisti:

Informazioni su CoCreate

CoCreate è un evento internazionale di riferimento per il sourcing, che mette in contatto venditori e-commerce, retailer e grossisti di tutto il mondo con produttori di primo piano ed esperti del settore. Favorendo la collaborazione e il confronto diretto, l'evento offre alle imprese l'opportunità di scoprire prodotti innovativi, ottimizzare le proprie catene di approvvigionamento e sviluppare partnership in grado di sostenere la crescita nel lungo periodo.

Informazioni su Alibaba.com

Lanciata nel 1999, Alibaba.com è una delle principali piattaforme globali per l'e-commerce business-to-business (B2B), al servizio di buyer e fornitori in oltre 200 Paesi e regioni del mondo. Offre servizi che coprono diversi aspetti del commercio, tra cui strumenti che aiutano le imprese a raggiungere un pubblico globale per i propri prodotti e consentono ai buyer di scoprire prodotti, trovare fornitori ed effettuare ordini online in modo rapido ed efficiente. Alibaba.com fa parte di Alibaba International Digital Commerce Group.

Informazioni su Accio

Accio è l'AI agentica per le imprese sviluppato da Alibaba.com, progettato per rispondere alle esigenze operative delle PMI di tutto il mondo e utilizzabile senza configurazioni complesse. Attraverso agenti specializzati, è in grado di svolgere attività articolate, dalla progettazione dei prodotti alla ricerca di fornitori, fino alla negoziazione e alla gestione delle relazioni con i clienti (CRM), all'interno di un'unica conversazione continuativa.

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