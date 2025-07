Il gruppo editoriale Simone punta su diversificazione e tecnologia per crescere a livello europeo

Napoli, 2 luglio 2025.“Siamo nati per rispondere alle esigenze concrete degli studenti”, descrive così l’azienda Luca Misso, Presidente e Amministratore delegato del gruppo editoriale Simone, una delle maggiori aziende italiane di produzione di contenuti editoriali specializzati. Una realtà nata a Napoli negli anni ’60 dall’idea di Federico del Giudice, uno studente di giurisprudenza che, stanco dei pesanti tomi accademici, decise di realizzare delle dispense più fruibili, ma ugualmente di qualità, per preparare gli esami. “Produciamo compendi e manuali realizzati quasi interamente in-house per guidare gli studenti attraverso una conoscenza approfondita di materie molto specifiche”, spiega Misso. “La stessa metodologia redazionale è stata poi adattata ai concorsi per realizzare i primi volumi omnicomprensivi di preparazione”.

Le attività editoriali del gruppo si sono poi diversificate: dopo le dispense e i compendi, sono arrivati manuali di preparazione per i concorsi pubblici, libri per abilitazioni professionali e libri per la scuola secondaria di primo e secondo grado. In oltre cinquant’anni di storia, la Simone è divenuta un gruppo editoriale cui fanno capo vari marchi: Edizioni Simone, Edizioni Giuridiche Simone, Simone per la Scuola, Nissolino, Sistemi Editoriali, Dike Giuridica e Editrice Ardea. Dal 2023, il gruppo è operativo anche nel settore della varia per bambini con i marchi Il Gatto Verde e Magicamente. “Il progetto di uno studente universitario è diventato un’azienda leader nel campo dell’editoria specializzata”, aggiunge Misso. “Sono centinaia di migliaia le persone che, nei decenni, hanno preparato un esame o vinto un concorso studiando su uno dei nostri manuali o usufruendo dei nostri compendi, software ed espansioni online”.

La società, infatti, si è sempre distinta per un approccio innovativo, dapprima con l’introduzione del CD-ROM come strumento di apprendimento aggiuntivo e, in seguito, con lo sviluppo di espansioni online e simulatori di quiz. “Il gruppo editoriale ha sempre riconosciuto nel valore umano la vera ricchezza, una garanzia per la produzione di contenuti di qualità”, dichiara il CEO. “Attualmente, siamo l’unica società in grado di proporre un altissimo livello di specializzazione in campo giuridico, scolastico e umanistico. Il merito è del poderoso expertise dei nostri collaboratori e delle scelte che abbiamo fatto in questi anni. Per esempio, abbiamo investito molto su una piattaforma interna che, grazie all’Intelligenza Artificiale, è in grado di realizzare contenuti altamente specializzati elaborando le informazioni di cui ha bisogno esclusivamente da un archivio interno. In questo modo, tutti i prodotti del gruppo sono e saranno sempre frutto del lavoro di redattori e autori dal consolidato prestigio professionale”.

Inoltre, dal 2020, la Simone dispone di un proprio centro di stampa digitale interno, recentemente oggetto di un consistente ampliamento apportato grazie al credito d'imposta previsto nel contesto della Zona Economica Speciale e Transizione 4.0. Grazie a questa intuizione, il gruppo ha aumentato considerevolmente i propri margini di guadagno, consolidando la sua posizione di leader nell’editoria specializzata e completando l’intera filiera del libro, dalla stesura del testo fino alla pubblicazione.

“Abbiamo grandi progetti per il futuro”, conclude Misso. “Continueremo il nostro percorso di crescita attraverso acquisizioni di nuove linee editoriali che ci consentono di raggiungere una sempre maggiore platea di utenti. Siamo alla ricerca di case editrici che siano innanzitutto creatori di contenuti originali. Nell’ambito dell’editoria di varia per bambini, ad esempio, stiamo lavorando per creare un ecosistema editoriale di respiro europeo, che metta insieme piccole case editrici, fornendo loro la struttura di un gruppo editoriale solido, al fine di sostenere il loro sviluppo di contenuti di alta qualità. Allo stesso tempo, stiamo portando avanti un progetto sulla formazione giuridica specializzata, visto come naturale espansione delle nostre attività editoriali”.

