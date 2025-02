Il gusto del salmone norvegese incontra i panini di mare più famosi d’Italia

Milano, 5 febbraio 2025 – Pescaria, il noto fast food italiano specializzato in panini di mare nato a Polignano a Mare nel 2015 e che oggi conta 10 ristoranti in tutta Italia, e Norwegian Seafood Council, l’ente promotore del marchio di origine "Seafood from Norway" - simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi - annunciano la nuova strategica partnership, che ha l’obiettivo di valorizzare ulteriormente la qualità, l’origine e le caratteristiche naturali del salmone norvegese nei ristoranti di Pescaria.

Grazie a questa collaborazione, il logo "Seafood from Norway" sarà presente in modo visibile nei menu, sui prodotti e in tutti i materiali di comunicazione di Pescaria: questa scelta sottolinea l’impegno di entrambe le aziende nel garantire ai consumatori trasparenza e tracciabilità, oltre a un’esperienza gustativa autentica e di qualità.

Tratto comune tra Pescaria e il Norwegian Seafood Council è sicuramente la sostenibilità, non solo una missione, ma un principio fondante per i due player, che da sempre sono attivi per assicurare che i prodotti ittici utilizzati rispettino l’ambiente e promuovere buone pratiche di consumo sostenibili dei prodotti ittici, come ad esempio l’acquacultura.

La Norvegia è infatti leader globale in questo settore: grazie al connubio tra l’esperienza pluridecennale e le tecnologie avanzate, che consentono all’industria ittica di promuovere uno sviluppo sicuro e salutare del pesce in ogni fase della filiera, oltre ai costanti e importanti investimenti per finanziare ricerca e sviluppo, soprattutto in materia di etologia, biologia marina e tecnologia, che garantiscono la sicurezza del cibo e il futuro del settore, nel pieno rispetto degli ecosistemi circostanti.

L’acquacoltura, infatti, se condotta in modo sostenibile, è fondamentale per il futuro del pianeta, come evidenziato anche dalla FAO – l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – che ha identificato l’acquacoltura come un’area chiave per la produzione alimentare futura. Questo perché i pesci sono ricchi di nutrienti importanti per la salute umana e perché l’acquacoltura è un metodo relativamente efficiente per la produzione di proteine, in termini di utilizzo di mangimi, suolo e acqua.

In questa direzione, Pescaria ha aderito al Sustainable Restaurant Program, rinnovando l’impegno per la tutela dell’ambiente e per la promozione di buone pratiche di consumo sostenibile del prodotto ittico e di ristorazione a basso impatto ambientale, incoraggiando attività di pesca e acquacoltura certificate.

“L’Italia è un mercato strategico per il salmone norvegese e Pescaria è un partner ideale per promuovere la nostra eccellenza”, Tom-Jørgen Gangsø, Direttore Italia del Norwegian Seafood Council. “La presenza del logo ‘Seafood from Norway’ nei punti vendita Pescaria assicuererà ai consumatori italiani la certezza di gustare un prodotto proveniente da allevamenti di salmone che rispettano i rigorosi sistemi di cui disponiamo in Norvegia per garantire la sostenibilità, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente e il benessere degli animali”.

Leonardo Volpicella, Amministratore Delegato di Pescaria: "La qualità della materia prima è da sempre un pilastro fondamentale della nostra proposta, così come la trasparenza nei confronti dei nostri clienti. La partnership con il Consorzio del Salmone Norvegese ci permette di valorizzare ulteriormente un ingrediente chiave della nostra cucina, garantendo origine certificata, tracciabilità e sostenibilità. Vogliamo offrire un’esperienza gastronomica sopra la media, che unisca la necessità di mangiare bene con quella di maggiore consapevolezza del consumo, basato su un prodotto selezionato con cura e nel rispetto dell’ambiente.”

Sostenibile, dunque, ma anche gustoso e sano! Il salmone norvegese arricchirà i panini e i piatti di Pescaria con le sue pregiate proprietà nutrizionali - ricco di Omega-3, proteine nobili e vitamine A, B12, D - e il suo sapore inconfondibile, grazie alle condizioni ideali in cui cresce il salmone, le acque fredde e cristalline della Norvegia. Un connubio perfetto tra gusto e sostenibilità, per offrire ai clienti un'esperienza culinaria unica e responsabile.

NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL

Il Norwegian Seafood Council (NSC) è un ente fondato dal Ministero della Pesca nel 1991 con sede centrale a Tromsø, avente il compito di collaborare e supportare il settore della pesca e dell'acquacoltura in Norvegia per sviluppare mercati per il pesce e divulgarne la cultura attraverso attività di marketing e di informazione. NSC, finanziato dall’industria ittica norvegese, agisce anche da organismo di consulenza per il Ministero norvegese del Commercio, dell’Industria e della Pesca, e rappresenta con orgoglio il marchio d’origine Seafood from Norway, simbolo di origine di tutti i prodotti ittici norvegesi. È presente in 15 mercati, tra cui Italia, Francia, Spagna, Italia, Giappone, Brasile, Stati Uniti e Cina.

Seguici sui nostri canali: https://www.pescenorvegese.it/ | Instagram | Facebook

Contatti per la stampa Norwegian Seafood Council Omnicom PR Group

Via Leto Pomponio, 3/5 - 20146 Milano

Sonia Silvani: +39 348 4848208

Chiara Ottolini: + 39 324 0204814

Sante Di Giannantonio +39 331 3394109

E-mail: italy.nsc@omnicomprgroup.com